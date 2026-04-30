Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'

Hrvatska nogometna reprezentacija ispisala je bajkovite stranice hrvatskog sporta osvajanjem srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, ali jedna je situacija izazvala dosta polemike - ona kada je Nikola Kalinić odbio ući u igru protiv Nigerije. Nakon toga ga je izbornik Zlatko Dalić izbacio iz reprezentacije.

Sada su u knjizi Dražena Antolića Vatreno prijestolje otkriveni detalji cijele priče. Kalinić se i ranije dvoumio oko odlaska iz reprezentacije jer je smatrao da ga podcjenjuju, prenose Sportske novosti.

Niko Kovač nije ga poveo na SP 2014., a na Euru 2016. odigrao je ključnu ulogu u pobjedi protiv Španjolske (2-1) s golom i asistencijom. Ipak, protiv Portugala je u osmini finala ostao na klupi i ušao u igru tek u 88. minuti umjesto ozlijeđenog Mandžukića, a već tada je Kalinić razmišljao o odlasku iz "vatrenih".

Mandžukić je uoči Mundijala 2018. jasno dao do znanja izborniku Daliću da ne želi igrati na krilu nego kao centarfor, a Dalić je to prihvatio. Kalinić je tako ostao u drugom planu, a protiv Nigerije je odbio ulazak u igru zbog bolova u leđima. Ivica Olić prisjetio se tog trenutka.

- Dalić me poslao da ga uvedem u igru. Gledam gdje je, tražim ga na zagrijavanju, a on sjedi na klupi. Prvo sam pomislio: Dobro, već je tu. Onda mi je rekao da ne može ući jer ima problema s leđima. Izbornik je čekao da se ispriča, cijela ekipa radila je na tome da se nikoga ne izbaci. Da se ispričao, to se ne bi dogodilo, ali ostao je pri svome i tvrdio da ništa nije napravio. Dalić preko toga nije mogao prijeći - prisjetio se Olić.

Nakon što se Mandžukić oprostio od reprezentacije nakon SP-a u Rusiji, izbornik je bio spreman vratiti Kalinića, ali pod uvjetom da se ispriča. Tog ljeta 2018. Kalinić je potpisao za Atletico Madrid, a u španjolskoj metropoli ga je posjetio menadžer Tomislav Erceg koji mu je prenio poruku:

- Ako se ispričaš, vraćaš se u reprezentaciju.

Međutim, Kalinić je, prema riječima upućenih, bio vrlo jasan u odgovoru.

- Ne bih se ispričao ni da stoji na litici.

Kalinić navodno žali samo za tim što se ranije sam nije oprostio od reprezentacije. Za "vatrene" je odigrao 42 utakmice i zabio 15 golova.