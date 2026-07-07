Bolska riva ugostila spektakl, publiku oduševili zakucavanja i košarkaške legende

Bolska riva ovog je vikenda bila središte atraktivne 3x3 košarke. U sklopu PRO 3x3 Toura driven by Opel naslove pobjednika osvojili su Trstenik u juniorskoj U19 kategoriji te srpska momčad GMS u Elite konkurenciji.

Posebno dramatično bilo je finale juniora, u kojem je Trstenik s 18-17 pobijedio 3x3 Lukavac iz Bosne i Hercegovine, pobjednika turnira u Donjem Miholjcu. Utakmica je ponudila brojne preokrete, a jedan od najatraktivnijih trenutaka bio je spektakularno zakucavanje 17-godišnjeg Petra Vuškovića, člana pobjedničke momčadi i košarkaša KK Ribola Kaštela.

Foto: Marijan Brešković Maki/PRO 3x3 Tour

U seniorskom finalu GMS je s 15:10 svladao Cibonu Pharma Classic i izborio nastup na velikom finalu u Novalji, koje će se održati 31. srpnja i 1. kolovoza. Srpska momčad u Bolu je odigrala savršen turnir i do naslova stigla sa stopostotnim učinkom, nakon što je na prethodnoj postaji u Vinkovcima zaustavljena u polufinalu.

Turnir je okupio i niz poznatih košarkaških imena. Posebnu pozornost privukao je Cool Garden Academic, za koji je nastupio legendarni Duje Kaliterna, nekada najbolji 3x3 igrač svijeta. Za 3x3 Gajnice SomSport igrao je talentirani prvotimac Cedevite Junior Lovre Pešić.

Poznatih prezimena nije nedostajalo ni u juniorskoj konkurenciji. Za pobjednički Trstenik igrali su David Erjavec, sin bivšeg košarkaša i današnjeg trenera Mladena Erjavca, te Filip Sobin, član poznate splitske košarkaške obitelji Sobin. Dres Air Ballersa nosio je Tin Tabak, nećak nekadašnjeg NBA igrača Žana Tabaka.

Foto: Marijan Brešković Maki/PRO 3x3 Tour

Bol je tijekom dva dana živio u znaku košarke, sporta i zabave. Velik broj gledatelja pratio je utakmice i popratni program, a poseban ugođaj stvorila je akrobatska skupina Dunking Devils, koja je atraktivnim izvedbama oduševila publiku na prepunoj rivi.

Zadovoljstvo još jednim uspješnim izdanjem turnira izrazio je direktor Turističke zajednice Općine Bol Ante Trutanić.

– Znali smo što možemo očekivati jer smo već prošle godine surađivali s Udrugom PRO 3x3, provjerenom ekipom i velikim entuzijastima. To se vidjelo na licu mjesta. Uloženo je mnogo energije i truda, a publika je jasno pokazala koliko joj ovakav događaj znači. Donijeli smo pravi šušur u mjesto, baš kako i treba biti tijekom ljeta. Hvala svima koji su sudjelovali i navijali, a vidimo se ponovno dogodine – rekao je Trutanić.

Sljedeća postaja PRO 3x3 Toura bit će Nova Gradiška, gdje će se turnir održati 10. i 11. srpnja. Prema trenutačnim prijavama očekuje se nastup tridesetak ekipa iz Italije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to u juniorskoj i seniorskoj muškoj konkurenciji te u konkurenciji žena.

Foto: Marijan Brešković Maki/PRO 3x3 Tour

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora. Sve turnire uživo prenosi Sport Klub Hrvatska, a turnir u Bolu održan je uz podršku Općine Bol i Turističke zajednice Općine Bol.

