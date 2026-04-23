Bolt upozorava tinejdžera koji je srušio njegov rekord: Nadam se da si okružen pravim ljudima

Usain Bolt (39) pohvalio je australskog sprinterskog fenomena Gouta Gouta i dao mu savjet koji bi mu mogao promijeniti karijeru. Bolt se nada da će 18-godišnjak oko sebe okupiti prave ljude dok se penje prema vrhu svjetske atletike. Gout je početkom travnja pobijedio na 200 metara na seniorskom atletskom prvenstvu Australije u Sydneyu s vremenom 19,67 sekundi.

Time je postavio novi svjetski rekord za mlađe od 20 godina i srušio Boltovo juniorsko vrijeme od 19,93 sekunde iz 2004. godine. Bolt je tada imao samo 17 godina. Jamajčanin, koji je govorio na sajmu satova Watches and Wonders u Ženevi, dobro razumije zamke slavne u mladim godinama.

- U toj mladoj dobi počneš biti ometan lijevo i desno, a onda zaboraviš na atletiku. Nadam se da ima prave ljude oko sebe koji će ga voditi i držati ga usredotočenim. Ako pogriješiš u atletici, onda sve nestane - rekao je.

Foto: JONO SEARLE/REUTERS

Bolt je ujedno upozorio da ga ne treba opterećivati prevelikim očekivanjima pred debi na međunarodnoj sceni, prenosi CNN Sports.

- Sjećam se kad sam izašao iz srednje škole, osjećao sam se kao da sam na vrhu svijeta. Kad sam se pojavio na pravoj stazi, nisam pobijedio ni u jednoj utrci! Znam da će to biti otkriće za njega i nadam se da ga neće obeshrabriti, već motivirati da radi još više - objasnio je.

Gout se uskoro sprema za veliki ispit. U lipnju debitira u Dijamantnoj ligi u Oslu, gdje će na 200 metara trčati protiv aktualnog olimpijskog prvaka Letsilea Tebogoa (22) iz Bocvane. U kolovozu ga čeka Svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina u Oregonu.

Rio de Janeiro: Usain Bolt osvojio zlatnu medalju u utrci 200 metara na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bolt je iskoristio priliku i progovorio o stanju atletike općenito, za koju smatra da trenutačno nedostaje uzbuđenja i velikih osobnosti.

- Ljudi uvijek govore da atletika propada otkad sam otišao. Sport treba malo preuređenja, više uzbuđenja – nije uvijek stvar vremena, već energije koju natjecanje donosi - zaključio je Jamajčanin.