Bolt upozorava tinejdžera koji je srušio njegov rekord: Nadam se da si okružen pravim ljudima

Gout Gout (18) trenutno je najveće ime svjetske atletike. Legendarni Usain Bolt ima samo jednu poruku za njega.

Usain Bolt (39) pohvalio je australskog sprinterskog fenomena Gouta Gouta i dao mu savjet koji bi mu mogao promijeniti karijeru. Bolt se nada da će 18-godišnjak oko sebe okupiti prave ljude dok se penje prema vrhu svjetske atletike. Gout je početkom travnja pobijedio na 200 metara na seniorskom atletskom prvenstvu Australije u Sydneyu s vremenom 19,67 sekundi.

Time je postavio novi svjetski rekord za mlađe od 20 godina i srušio Boltovo juniorsko vrijeme od 19,93 sekunde iz 2004. godine. Bolt je tada imao samo 17 godina. Jamajčanin, koji je govorio na sajmu satova Watches and Wonders u Ženevi, dobro razumije zamke slavne u mladim godinama.

- U toj mladoj dobi počneš biti ometan lijevo i desno, a onda zaboraviš na atletiku. Nadam se da ima prave ljude oko sebe koji će ga voditi i držati ga usredotočenim. Ako pogriješiš u atletici, onda sve nestane - rekao je. 

Bolt je ujedno upozorio da ga ne treba opterećivati prevelikim očekivanjima pred debi na međunarodnoj sceni, prenosi CNN Sports.

- Sjećam se kad sam izašao iz srednje škole, osjećao sam se kao da sam na vrhu svijeta. Kad sam se pojavio na pravoj stazi, nisam pobijedio ni u jednoj utrci! Znam da će to biti otkriće za njega i nadam se da ga neće obeshrabriti, već motivirati da radi još više - objasnio je.

Gout se uskoro sprema za veliki ispit. U lipnju debitira u Dijamantnoj ligi u Oslu, gdje će na 200 metara trčati protiv aktualnog olimpijskog prvaka Letsilea Tebogoa (22) iz Bocvane. U kolovozu ga čeka Svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina u Oregonu.

Bolt je iskoristio priliku i progovorio o stanju atletike općenito, za koju smatra da trenutačno nedostaje uzbuđenja i velikih osobnosti.

- Ljudi uvijek govore da atletika propada otkad sam otišao. Sport treba malo preuređenja, više uzbuđenja – nije uvijek stvar vremena, već energije koju natjecanje donosi - zaključio je Jamajčanin.

