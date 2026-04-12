Tinejdžer srušio Boltov rekord! Gout je nova atletska senzacija

Australska tinejdžerska senzacija Gout Gout (18) otrčao je u Sydneyu 200 metara za 19.67 sekundi i osvojio nacionalni naslov, postavši prvi atletičar iz svoje zemlje koji je probio granicu od 20 sekundi.

S legalnim vjetrom u leđa od +1.7 metara u sekundi, 18-godišnjak je oborio i svjetski rekord do 20 godina koji je držao Erriyon Knighton, a istovremeno je poboljšao vlastiti nacionalni rekord od 20.02 postavljen prošle godine. Gout je s ovim vremenom srušio i juniorski rekord jamajčanske legende Bolta od 19.93 iz 2004. godine.

- To je apsolutno ludo. Moglo bi se reći da je to veliki teret s mojih ramena, znajući da imam brzinu u tijelu za takva vremena, kazao je Gout.

Gout, sin južnosudanskih imigranata, privukao je sve veću globalnu pozornost zbog svog brzog uspona i stila trčanja, izazivajući usporedbe s jamajčanskim velikanom Usainom Boltom dok se pojavljuje kao jedan od najuzbudljivijih mladih talenata u sprintu.