NEVJEROJATNI AUSTRALAC

Tinejdžer srušio Boltov rekord! Gout je nova atletska senzacija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Australski tinejdžer Gout Gout opet je šokirao svijet, istrčavši 200 m za 19.67 sekundi. S tim vremenom oborio je svjetski rekord do 20 godina! Pretekao je i legendarnog Bolta te postaje nova sprinterska senzacija

Admiral

Australska tinejdžerska senzacija Gout Gout (18) otrčao je u Sydneyu 200 metara za 19.67 sekundi i osvojio nacionalni naslov, postavši prvi atletičar iz svoje zemlje koji je probio granicu od 20 sekundi.

S legalnim vjetrom u leđa od +1.7 metara u sekundi, 18-godišnjak je oborio i svjetski rekord do 20 godina koji je držao Erriyon Knighton, a istovremeno je poboljšao vlastiti nacionalni rekord od 20.02 postavljen prošle godine. Gout je s ovim vremenom srušio i juniorski rekord jamajčanske legende Bolta od 19.93 iz 2004. godine.

- To je apsolutno ludo. Moglo bi se reći da je to veliki teret s mojih ramena, znajući da imam brzinu u tijelu za takva vremena, kazao je Gout.

Gout, sin južnosudanskih imigranata, privukao je sve veću globalnu pozornost zbog svog brzog uspona i stila trčanja, izazivajući usporedbe s jamajčanskim velikanom Usainom Boltom dok se pojavljuje kao jedan od najuzbudljivijih mladih talenata u sprintu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine
VIDEO FNC Ljubljana: Hrvati su izgubili pojaseve! Težak nokaut Sičaje, Slovenac dobio Batinića
FNC 29 u Ljubljani donio šokove! Jakob Nedoh iznenadio Batinića, dok je Kexel nokautirao Sičaju i postao novi prvak! Hrvatski borci nisu imali sreće u okršajima

