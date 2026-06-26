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B-2 BOMBARDER

Bombardirao je Srbiju 1999., nedavno Iran, a sada je nadlijetao naše 'Vatrene'

Piše HINA,
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Bombardirao je Srbiju 1999., nedavno Iran, a sada je nadlijetao naše 'Vatrene'
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Foto: Tom Brenner

Srećom, nije se radilo o nekoj vojnoj akciji, već je prelet B-2 Spirita, bombardera nevidljivog za radare, održan u sklopu niza događanja kojima se obilježava nadolazeća 250. obljetnica SAD

Admiral

Američki bombarder B-2 Spirit Stealth "zagrmio" je iznad Washingtona, Arlingtona i Aleksandrije, u kojoj se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za ključni ogled protiv Gane na World Cupu.

Srećom, nije se radilo o nekoj vojnoj akciji, već je prelet B-2 Spirita, bombardera nevidljivog za radare, održan u sklopu niza događanja kojima se obilježava nadolazeća 250. obljetnica SAD.

U.S. President Trump attends a rally to kick off the 'Great American State Fair' in Washington
Foto: Evelyn Hockstein

B-2 je preletio u pratnji četiri zrakoplova F-35A Lightening II, a preleti su organizirani u sklopu proslave 250. obljetnice Amerike.

Proslave kulminiraju 4. srpnja  "Pozdravom Americi", cjelodnevnim programom predstava i preleta oko Washingtonskog spomenika.

Organizatori kažu da će završiti najvećim vatrometom u povijesti - 850.000 raznih raketa bit će lansirane s 10 lokacija, uključujući reflektirajući bazen Lincolnovog spomenika i osam teglenica na Potomacu.

Great American State Fair kickoff marking the 250th anniversary of U.S. independence in Washington
Foto: Tom Brenner

Očekuje se da će sudjelovati zrakoplovni timovi, uključujući Thunderbirds, Blue Angels, demonstracijski tim F-22 Raptor i demonstracijski tim F-35B Lightning II marinskog korpusa.

Proslave će poremetiti zračni promet u Nacionalnoj zračnoj luci Reagan. Njegove piste bit će zatvorene veći dio 3. i 4. srpnja, bez letova nakon podneva 4. srpnja.

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Uprava zračne luke Metropolitan Washington upozorila je da bi se drugi letovi mogli suočiti s privremenim obustavama oko događaja.

U Alexandriji, u kojoj se za vrijeme natjecanja po skupinama smjestila hrvatska reprezentacija, šale se kako će imati "mjesto u prvom redu".

Naime, Alexandria se nalazi s druge strane rijeke Potomac i veliki broj građana okupio se u srijedu uz rijeku kako bi pratio prelet "nevidljivog bombardera".

Hrvatska reprezentacija neće imati problema s planiranim svečanostima, "Vatreni" naime početkom srpnja napuštaju ovaj grad u Virginiji.

Nakon natjecanja po skupinama Dalićevi odabranici nadamo se, sele u Atlantu, Toronto ili Kansas City, gradove u kojima se igraju utakmice 16-ine finala.

Pobjeda u skupini, koja je još uvijek moguća, donosi Atlantu, drugo mjesto Toronto, a treće po svemu sudeći Kansas City. Postoji i opcija povratka u Hrvatsku, no o njoj nitko ne želi niti razmišljati.

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