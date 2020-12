Bombetina! Pogledajte golčinu Vizingera kojom je srušio CSKA

<p>Povukao je loptu desetak metara, namjestio se i opalio s 25 metara, možda i više. <strong>Dario Vizinger </strong>(22) zabio je možda i gol cijelog kola Europske lige kojim je <strong>Wolfsberger </strong>srušio <strong>CSKA-a u</strong> Moskvi (0-1) te došao na korak do prolaska skupine zajedno s Dinamom!</p><p>Bivši napadač Rijeke postigao je u 22. minuti uistinu spektakularan prvijenac ove sezone u Europskoj ligi i, lako moguće, možda i najljepši gol u svojoj karijeri.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <strong><a href="https://streamable.com/qiwjlo" target="_blank">OVDJE</a>.</strong></i></p><p>Austrijanci su izbacili Moskovljane iz kombinacija za prolazak skupine, a budući da je Dinamo pomogao protiv Feyenoorda, bit će im dovoljan i bod protiv Nizozemaca kod kuće u sljedećem kolu.</p><p>Vizinger je ljetos iz slovenskog Celja stigao u Wolfsberger i to s naslovom prvaka Slovenije. Zabio je prošle sezone 23 gola u 35 utakmica uz 12 asistencija i bio drugi strijelac lige iza Ante Vukušića, dok mu je u ovoj sezoni ovaj gol bio peti u svim natjecanjima u 14 nastupa.</p><p>- Povratak u Rijeku? Gledajte, tamo mi je bilo baš lijepo. Uživao sam raditi s <strong>Matjažom Kekom</strong> (58), a u Sloveniju sam otišao isključivo kako bi dobio bolju minutažu - govorio je ljetos.</p><p>Zanimljivo, Vizingeru se piše i <strong>naslov prvaka</strong> Hrvatske s Rijekom iz sezone 16/17. Odigrao je te sezone jedine dvije utakmice u 1. HNL, protiv <strong>Osijeka </strong>dvije minute te 63 protiv Istre. </p><p>- Draži mi je naslov s Celjem. U Rijeci i nisam igrao, a to sam bio stožerni igrač. Sportski direktor kazao nam je uoči sezone da je cilj borba za naslov, ali tome se i nismo nadali nakon slabijeg ulaska u prvenstvo. Nekako smo u finišu dostigli i prestigli Olimpiju i iznenadili sve.</p>