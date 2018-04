'Bombon' s koeficijentom 101: Katalonci su ismijavali Romu...

Čudesna Roma priredila je najveće iznenađenje u Ligi prvaka ove sezone. Izbacivanje Barcelone u četvrtfinalu nakon poraza 4-1 na Nou Campu asocira na ono što je PSG doživio prošle sezone baš od - Barcelone.

Uoči uzvratne utakmice jedna engleska kladionica ponudila je tečaj 101 na prolazak Rome... Usporedbe radi, kvota da će Goran Ivanišević 2001. osvojiti Wimbledon sa pozivnicom bila je 150!

Isti takav koeficijent kladionice su ponude tri godine kasnije na Grčku uoči Europskog prvenstva u Portugalu. Naravno, nedodirljiv je Leicester iz 2016. na kojeg su kladionice dale kvotu 5000 da će postati prvakom Engleske.

Vjerojatno su samo u užem dijelu Rima vjerovali u čudo. Čudo kojem se nadao trener Eusebio Di Francesco koji je ove jeseni tek debitirao u ovom natjecanju. I redom izbacivao Chelsea, Atletico Madrid, Šahtjor i Barcelonu, sve iskusne europske momčadi koje u zadnjih desetak godina imaju po nekoliko europskih trofeja.

Još tamo za vrijeme ždrijeba u Nyonu mnogi su primijetili osmijeh Rominog 'boga' Francesca Tottija koji je kuglicama spojio Talijane i Španjolce. Nasmijao se bivši kapetan od srca, kao da je poput proroka vidio taj uski put kojim će se Rimljani ušuljati do polufinala. I to kako!

Look how happy Totti looked when Roma drew Barcelona. Did he know something we didn't? https://t.co/xhhzFimOFl