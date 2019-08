Borba divova: Manchester City protiv Liverpoola za Superkup

NAJAVA

Nakon gotovo 13 godina čekanja Liverpool opet igra Community Shield. Te 2006. godine osvojili su ga protiv Chelseaja.

To je tradicionalno natjecanje u Engleskoj između osvajača Premier lige i FA kupa. No obzirom da je City osvojio oba naslova, onda igraju protiv drugoplasiranog u Premeir ligi, a to je ovaj puta bio Liverpool.

Ova dva kluba vodili su veliku borbu za naslov prošle sezone, a City je tek u posljednjem kolu osigurao obranu titule. Na kraju su pobjegli Redsima za dva boda.

Engleski superkup je najviše puta osvajao Manchester United koji je trofej podizao 21 put.

City je prošle sezone osvajao ovaj naslov kada su pobijedili Chelsea 2-0.

Zanimljivo je to što je City slavio u posljednjih šest utakmica koje je odigrao na Wembleyu u svim natjecanjima, a posljednji put su izgubili 2017. godine u polufinalu FA Kupa kada je od njih bolji bio Arsenal. Wembley je tako postao njihova utvrda, a danas ćemo vidjeti mogu li je srušiti igrači Liverpoola.