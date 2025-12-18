Obavijesti

HAJDUK DOČEKUJE VUKOVAR

Otac protiv sina u HNL-u: 'Čudna situacija, ima i podbadanja...'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hajduk i Vukovar u nedjelju na Poljudu igraju utakmicu 18. kola HNL-a, a u prvom planu je okršaj golmana gostiju Marina Bulata i njegovog oca Tihomira koji je trener u stručnom stožeru Splićana i Gonzala Garcije

Hajduk i Vukovar igrat će u sklopu 18. kola HNL-a utakmicu na Poljudu. Susret se igra u nedjelju od 15 sati, a zanimljiv okršaj bit će između oca i sina Bulat. Marino Bulat brani za Vukovar, a njegov otac i umirovljeni golman Tihomir član je stručnog stožera Gonzala Garcije, odnosno trener vratara splitskog kluba. Komentirao je čuvar gola Vukovara situaciju i odnos s ocem uoči utakmice u Splitu.

- Ima malo podbadanja, ali zapravo ova situacija je čudna. Inače, puno razgovaramo o utakmicama i detaljima. Sad kad je došla ova toga više nema. Tek od nedjelje nakon utakmice se vraćamo na stare postavke.

Foto: HNK Vukovar 1991

Spomenuo je i Poljud na kojem će zaigrati prvi put u profesionalnoj karijeri. 

- Osjećaj je odličan. Poljud ima unikatnu energiju, veselim se tom iskustvu i ambijentu. Moram priznati da sam uzbuđen. Prva moja utakmica na Poljudu, to daje dodatan značaj nedjeljnom ogledu. Ovaj susret za mene ima poseban značaj s obzirom na to da sam iz Splita. Istrčati na Poljud pred obitelj i prijatelje, za mene je to velika stvar, izjavio je za Dalmatinski portal

Split: Trening Hajduka na stadionu Poljud
Split: Trening Hajduka na stadionu Poljud | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Marino je ponikao u nogometnoj akademiji RNK Splita i nakon igrao u Omladincu, Zagori Unešić, Rudaru, Zmijavcima, Varaždinu, Istri i prije Vukovara u Kamenu iz Podbablja. Njegov otac bio je golman u Šibeniku, St. Pauliju, Rijeci, Međimurju, Trogiru i RNK Splitu u kojem se umirovio 2010. godine. Kao trener golmana prethodno je bio u Istri od 2023. do 2025. godine. 

