Borio se s rakom, depresijom i alkoholizmom. On je istinski heroj Intera na putu do finala

Davide Frattesi zabio je za 4-3 protiv Barcelone i odveo Inter u finale Lige prvaka, ali istinski heroj talijanske momčadi bio je 37-godišnji stoper Francesco Acerbi. Da nije bilo njega, ne bi se ni igrali produžeci. Kada se činilo da će Inter ispasti, ukazao se u trećoj minuti sudačke nadoknade pred golom i pospremio loptu u mrežu za 3-3 i delirij na Giuseppe Meazzi. Bio je to trenutak koji je preokrenuo sve.

Skinuo je dres i otrčao do suigrača koji su bili u ekstazi. Bio mu je to prvi gol u europskim natjecanjima i definitivno najveći trenutak u njegovoj karijeri koja je bila prožeta teškim i emotivnim trenucima. Veliki borac i fajter čija čudesna priča može biti inspiracija svima.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Talijanski stoper je do 22. godine života igrao amaterski nogomet. Bio je član Pavije, pa otišao u drugoligaša Regginu gdje je stasao i dogurao do Genoe u Serie A. A kada je napokon krenuo njegov uspon, preminuo mu je otac. To ga je stropoštalo na dno, pao je u depresiju i odao se alkoholu.

- Umro je u veljači, malo prije mog transfera u Milan 2012. godine. Poslije njegove smrti, osjećao sam se prazno i nogomet mi je bio beznačajan. Počeo sam piti i, vjerujte mi, popio bih bilo što. Sve je krenulo nizbrdo, postao sam arogantan. Sve dok nisam dobio rak - kazao je Acerbi.

Nedugo nakon toga potpisao je za Milan, ali zbog životne situacije, nije mogao dati svoj maksimum pa se vratio u Genou. U ljeto 2013. godine potpisao je za Sassuolo, ali na liječničkom pregledu doznao je nešto što mu je promijenilo život. Dijagnosticirali su mu rak testisa.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

Uklonili su ga operacijom, vratio se na teren, ali svijet mu se srušio krajem 2013. godine. Obavijestili su ga da se rak vratio. Bio je pozitivan na doping testu, ali ne zbog ilegalne supstance, već prisutnosti hormona korionskog gonadotropina kojeg proizvode kancerogeni tumori. Morao se opet na kratko oprostiti od nogometa, dva mjeseca išao je na kemoterapije, a uoči nove sezone doznao je najljepše vijesti. Konačno je zdrav!

Zvuči paradoksalno, ali Acerbi kaže kako mu je rak spasio život. Tijekom liječenja ostavio je alkohol i posvetio se sebi i nogometu.

- Nekad davno sam mislio da ću igrati 15 godina u Milanu, na visokom nivou. Danas ne mislim tako. Da nisam dobio rak, umirovio bih se s 28 godina. Možda bih ostao u Seriji B, ali moj pravi život je počeo rakom. Tada sam dobio drugu šansu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

U Sassuolu je Acerbi pronašao pravu formu i počeo demonstrirati svoj puni potencijal, postavši jedan od najpouzdanijih braniča u ligi. Njegove konstantne igre, zračna dominacija i mirnoća na lopti nisu prošle nezapaženo. Tijekom pet sezona u Sassuolu, upisao je 173 nastupa, pomogao klubu da se etablira u Serie A, a njegove izvedbe donijele su mu i prvi poziv u talijansku reprezentaciju.

U ljeto 2018. godine, Acerbi je za 12 milijuna eura prešao u Lazio. U rimskom klubu nastavio je s impresivnim igrama, postavši ključni čovjek obrane i jedan od lidera momčadi. S Laziom je osvojio talijanski Kup (Coppa Italia) 2019. i Superkup Italije iste godine. Kruna njegove reprezentativne karijere stigla je na Euru 2020 (odigranom 2021. zbog pandemije), gdje je bio važan kotačić u momčadi Roberta Mancinija koja je osvojila naslov europskih prvaka.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Nakon uspješnog razdoblja u Laziju, iako je rastanak s navijačima bio pomalo buran, Acerbi je u ljeto 2022. godine prešao u Inter, ponovno se ujedinivši s trenerom Simoneom Inzaghijem pod čijim je vodstvom igrao i u Laziju. U Interu je brzo postao standardni član prve postave, doprinoseći osvajanju dva Talijanska Superkupa (2022., 2023.) i Kupa Italije (2023.), te igranju finala Lige prvaka 2023. godine. Njegova iskustvo i pouzdanost bili su ključni u Interovoj obrani, a kulminacija je stigla osvajanjem Scudetta u sezoni 2023./2024., čime je Acerbi dodao još jedan važan trofej svojoj kolekciji.

Francesco Acerbi nedvojbeno je nogometaš čija karijera nadilazi uobičajene sportske priče. Njegova borba s teškom bolešću, depresijom i alkoholizmom, te povratak na najvišu razinu nogometa, služe kao inspiracija mnogima. Osvajanje Europskog prvenstva i brojnih klupskih trofeja svjedoče o njegovoj kvaliteti i ustrajnosti.