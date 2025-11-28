Borna Ćorić morao na još jednu operaciju: Ima u meni još tenisa

Hrvatski tenisač Borna Ćorić morao je na operaciju ramena nakon još jedne ozljede s kojom se borio duži period ove sezone. Tako će još jedan duži period morati biti van pogona. Ozljeda se dogodila u svibnju te je u velikm bolovima igrao nekoliko Challengera te je četiri i osvojio, ali je morao otkazati nastup na Wimbledonu. Svojim navijačima javio se na Instagramu nakon operacije.

"Pozdrav svima. Nažalost, zbog ozljede ramena koju sam zadobio još u svibnju tijekom treninga i koja me od tada muči, morao sam na operaciju. Veliko hvala dr. Olivieru Verborgtu i cijelom timu u bolnici AZ Monica na nevjerojatnoj skrbi i profesionalnosti. Doktor je vrlo zadovoljan kako je operacija prošla i općim stanjem ramena, tako da u meni ima još tenisa", napisao je hrvatski tenisač.

Cijena igranja pod ozljedom bila je visoka. Svi se sjećaju šoka kada je u lipnju, samo nekoliko dana prije početka turnira, otkazao nastup na Wimbledonu. Iako je pokušao igrati na američkoj turneji, rezultati su izostali. Na ATP Mastersu u Cincinnatiju, mjestu gdje je 2022. ispisao povijest kao najniže rangirani pobjednik ikad, ove je godine ispao već u ranoj fazi, a sličan scenarij ponovio se i na US Openu.

Banja Luka: Meč drugog kola ATP turnira Srpska Open, Laslo Đere - Borna Ćorić | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Trenutačno se nalazi na 116. mjestu ATP ljestvice, što je daleko od njegovog najboljeg plasmana, 12. mjesta iz 2018. godine. No, Borna je poznat kao veliki borac. Njegov trener Liam Smith sigurno već kuje planove za povratak, a poznato je da Ćorić najbolje igra upravo kad ga svi otpišu.vMnogi navijači i prijatelji javili su mu se u komentarima i zaželjeli brz oporavak i da se što prije vrati tenisu.