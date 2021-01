Hajdukovci su danas odradili najintenzivniji trening od početka priprema u Postirama na otoku Braču. Kako po dužini, tako i po intenzitetu. Najavio je to i trener Boro Primorac, da će četvrtak biti najteži dan, nakon čega će se raditi manje intenzivno, a pogotovo nakon posljednje provjere protiv Croatije iz Zmijavaca u subotu, sve u iščekivanju nastavka prvenstva koje je za Hajduk zakazano idućeg petka u Šibeniku.

Većina igrača dobro odnosi napore, treninzima se vratio Mijo Caktaš nakon lakšeg istegnuća lista, van konkurencije su tek Darko Nejašmić koji je protiv Solina dobio bolan udarac u gležanj i koji bi se trebao vratiti treninzima početkom sljedećeg tjedna, Leon Kreković koga muči peta, dok je Dimitrios Diamantakos osjetio bol u preponama, no stisnuo je zube i normalno trenira.

Sutra je zadnji dan priprema u Postirama, Hajduk će se vratiti u Split i na Poljudu odigrati susret s Croatijom, no i dalje je pitanje svih pitanja tko će voditi momčad u nastavku prvenstva. U klubu su jasno dali do znanja da je trener Primorac do daljnjega na dispoziciji, no da niti on, a niti oni, ne žele da ta suradnja potraje dugo. Primorac je "vojnik kluba" i uskočio je pomoći, no Hajduk traži dugoročno rješenje na klupi, trenera koji će voditi momčad u dužem razdoblju.

U izostanku službenih informacija oko novog trenera, u kuloarima su se zavrtjela brojna imena, od Viktora Skripnika, preko Ante Čovića, pa Marina Pušića... Kontaktira li s nekim od navedenih sportski direktor Nikoličius i jesu li u pitanju kandidati za dolazak na Poljud, za sada je pitanje bez odgovora, ni on sam je u više navrata potvrdio kako intenzivno radi na dovođenju novog trenera.

Što ne znači da Primorac neće povesti momčad u Šibenik, u nastavak prvenstva. Sve opcije su otvorene, a Nikoličius ne smatra kako je poseban problem to što jedan trener priprema momčad, a drugi će je voditi. I onako ga dovodi kao dugoročno rješenje...