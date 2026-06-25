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Bosanac nasmijao izjavom o Svjetskom: 'Cura me ostavila. Od ožujka nisam imao loš dan'

Piše Filip Sulimanec,
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Bosanac nasmijao izjavom o Svjetskom: 'Cura me ostavila. Od ožujka nisam imao loš dan'
Foto: Instagram

Svaki dan je bio dobar dan. Izabrala je savršeno vrijeme da raskine sa mnom jer smo na Svjetskom prvenstvu i sve je dobro

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Navijač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Amir Pašić, koji živi u New Yorku, nasmijao je korisnike društvenih mreža izjavom da mu je život savršen otkako se BiH plasirala na SP 2026. 

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 - Nisam imao loš dan od 26. ožujka. Pobijedili smo Wales 26. ožujka, a tjedan dana kasnije pobijedili smo Italiju. Kunem se Bogom, svaki dan idem na kavu sa svojim dečkima, pijem sa svojim dečkima. Djevojka s kojom sam bio 6,5 godina me ostavila. Nedostaješ mi malo, ali kažem vam, nijedan loš dan - izvalio je i nasmijao sve. 

Rekao je da je protiv raskida došlo dan nakon utakmice protiv Walesa.

 - Svaki dan je bio dobar dan. Izabrala je savršeno vrijeme da raskine sa mnom jer smo na Svjetskom prvenstvu i sve je dobro - zaključio je.

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