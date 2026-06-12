Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKO DIŠU SUSJEDI

Bosna i Hercegovina u euforiji uoči SP-a, ali i uz veliki problem

Piše HINA,
Čitanje članka: 5 min
Bosna i Hercegovina u euforiji uoči SP-a, ali i uz veliki problem
Sarajevo: U tijeku priprema fan zone za Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

BiH gori od euforije pred meč s Kanadom: NATO general i Bećirović šalju podršku, a prijenos SP-a već je zapalio političke svađe

Admiral

U Bosni i Hercegovini vlada prava euforija uoči prve utakmice koju će na Svjetskom prvenstvu u nogometna reprezentacija te zemlje u petak navečer igrati protiv domaćina Kanade, a navijačima i medijima koji očekuju pobjedu pridružio se i američki general koji je na čelu stožera NATO-a u Sarajevu.

- Mislio sam da Sjedinjene Američke Države imaju najbolje sportske navijače na svijetu dok nisam stigao ovdje u Bosnu i Hercegovinu i vidio strast koju imate prema svojoj nogometnoj reprezentaciji. Vaš entuzijazam je, baš kao i nacionalni tim, nepobjediv. Sretno na Svjetskom prvenstvu. Idemo Zmajevi... do finala - poruka je generala Jamesa Fowlera u video objavi stožera NATO-a.

Zenica: Amra Džeko s djecom prati utakmicu Bosne i Hercegovine i San Marina
45
Foto: Instagram

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović otputovao je u Kanadu kako bi tamo i osobno bodrio nogometaše svoje zemlje. U izjavi za portal Klix iz Toronta kazao je kako vjeruje u plasman reprezentacije BiH u šesnaestinu finala.

- Svi skupa želimo sve najbolje našim nogometašima i vjerujemo da će oni dati sve od sebe da razvesele ljude širom BiH i širom svijeta - kazao je Bećirović.

U gradovima diljem zemlje spremne su posebne zone na kojima će ljubitelji nogometa moći gledati prijenos svih utakmica koje će igrati reprezentativci BiH iako je i to postalo predmetom politizacije, posebice u nacionalno mješovitim sredinama jer je u nekim općinama nije bilo moguće pravodobno osigurati suglasnost lokalnih vlasti za korištenje javnih površina za takve namjene.

24SATA IZ WASHINGTONA 'Hrvati, dođite, čekamo vas! Zbog serije Igre prijestolja navijat ćemo za vas na SP-u'
'Hrvati, dođite, čekamo vas! Zbog serije Igre prijestolja navijat ćemo za vas na SP-u'

Ovakvo praćenje prijenosa utakmica reprezentacije BiH u nekim je sredinama nužno jer, za razliku od drugih država, javni servis BiH BHRT suočen s teškom financijskom situacijom nije bi u stanju otkupiti prava pa je zainteresiranima ostala samo mogućnost da utakmice prate preko komercijalnih Arena kanala odnosno kabelskih operatera.

Oporbena stranka Demokratska fronta (DF) Željka Komšića iskoristila je ovo kao još jedan povod za predizborne obračune pa je zatražila ostavku državnog ministra prometa i komunikacija Edina Forte iz Naše stranke (NS).

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima
Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL - IILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Forto je optužbe odbacio podsjećajući kako je u pitanju komercijalni posao u kojemu njegovo ministarstvo ni na koji način nije bilo uključeno. BHRT, kako je pojasnio, mogao je ponuditi najviše milijun i pol eura za prava prijenosa, no Arena sport je ponudila više i pobijedila na licitaciji.

Dodao da je kako je posebno razočaravajuće što se u trenutku kada Bosna i Hercegovina slavi povijesni uspjeh i plasman na Svjetsko prvenstvo dio političke scene odlučuje za nove podjele i dnevnopolitičke obračune.

„Naši reprezentativci ostvarili su uspjeh koji je obradovao cijelu zemlju. Umjesto da taj trenutak bude povod za zajedništvo i podršku reprezentaciji, pojedinci ga koriste za političke obračune", izjavio je Forto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Murić potpisao za mogućeg protivnika 'modrih'
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Murić potpisao za mogućeg protivnika 'modrih'

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO 'Seksali smo se svaki dan. Milan je od mene tražio titule, a noge mi se odsijeku na terenu'
NOGOMETNA ZVIJEZDA OTVORENO

FOTO 'Seksali smo se svaki dan. Milan je od mene tražio titule, a noge mi se odsijeku na terenu'

Skandal s Melissom Sattom i Boatengom opet je buknuo: zbog jedne izjave godinama je krive za ozljede sportaša, a ona poručuje da je dosta seksističkih optužbi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026