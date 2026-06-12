Bosna i Hercegovina u euforiji uoči SP-a, ali i uz veliki problem

U Bosni i Hercegovini vlada prava euforija uoči prve utakmice koju će na Svjetskom prvenstvu u nogometna reprezentacija te zemlje u petak navečer igrati protiv domaćina Kanade, a navijačima i medijima koji očekuju pobjedu pridružio se i američki general koji je na čelu stožera NATO-a u Sarajevu.

- Mislio sam da Sjedinjene Američke Države imaju najbolje sportske navijače na svijetu dok nisam stigao ovdje u Bosnu i Hercegovinu i vidio strast koju imate prema svojoj nogometnoj reprezentaciji. Vaš entuzijazam je, baš kao i nacionalni tim, nepobjediv. Sretno na Svjetskom prvenstvu. Idemo Zmajevi... do finala - poruka je generala Jamesa Fowlera u video objavi stožera NATO-a.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović otputovao je u Kanadu kako bi tamo i osobno bodrio nogometaše svoje zemlje. U izjavi za portal Klix iz Toronta kazao je kako vjeruje u plasman reprezentacije BiH u šesnaestinu finala.

- Svi skupa želimo sve najbolje našim nogometašima i vjerujemo da će oni dati sve od sebe da razvesele ljude širom BiH i širom svijeta - kazao je Bećirović.

U gradovima diljem zemlje spremne su posebne zone na kojima će ljubitelji nogometa moći gledati prijenos svih utakmica koje će igrati reprezentativci BiH iako je i to postalo predmetom politizacije, posebice u nacionalno mješovitim sredinama jer je u nekim općinama nije bilo moguće pravodobno osigurati suglasnost lokalnih vlasti za korištenje javnih površina za takve namjene.

Ovakvo praćenje prijenosa utakmica reprezentacije BiH u nekim je sredinama nužno jer, za razliku od drugih država, javni servis BiH BHRT suočen s teškom financijskom situacijom nije bi u stanju otkupiti prava pa je zainteresiranima ostala samo mogućnost da utakmice prate preko komercijalnih Arena kanala odnosno kabelskih operatera.

Oporbena stranka Demokratska fronta (DF) Željka Komšića iskoristila je ovo kao još jedan povod za predizborne obračune pa je zatražila ostavku državnog ministra prometa i komunikacija Edina Forte iz Naše stranke (NS).

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Forto je optužbe odbacio podsjećajući kako je u pitanju komercijalni posao u kojemu njegovo ministarstvo ni na koji način nije bilo uključeno. BHRT, kako je pojasnio, mogao je ponuditi najviše milijun i pol eura za prava prijenosa, no Arena sport je ponudila više i pobijedila na licitaciji.

Dodao da je kako je posebno razočaravajuće što se u trenutku kada Bosna i Hercegovina slavi povijesni uspjeh i plasman na Svjetsko prvenstvo dio političke scene odlučuje za nove podjele i dnevnopolitičke obračune.

„Naši reprezentativci ostvarili su uspjeh koji je obradovao cijelu zemlju. Umjesto da taj trenutak bude povod za zajedništvo i podršku reprezentaciji, pojedinci ga koriste za političke obračune", izjavio je Forto.