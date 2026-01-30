Boysen: Iznenađen sam što ovaj Hrvat nije među kandidatima za najboljeg na svojoj poziciji...

Obavijesti

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, od hrvatskih igrača nominirani su Zvonimir Srna (lijevi vanjski), Luka Cindrić (srednji vanjski), Ivan Martinović (desni vanjski), te Mario Šoštarić (desno krilo)

Danska legenda Rasmus Boysen nije se proslavio prognozom uoči Europskog prvenstva kada je napisao da će Hrvatska biti najveće razočaranje. Ipak, s odmakom je "zavolio" Hrvate, a sada ga je iznenadilo izostavljanje jednog našeg igrača u nominacijama za najbolje na turniru. 

Radi se o Davidu Mandiću, lijevom krilu naše reprezentacije i važnom adutu u obrambenom i napadačkom segmentu igre. Mandić je posebno oduševio sjajnom igrom u obrani tijekom cijelog turnira, ali i mirnoćom i golom protiv Mađarske za potvrdu pobjede u zadnjim trenucima. 

- Smatram da je izuzetno iznenađujuće što David Mandić nije uvršten na poziciju lijevog krila. Bio je iznimno važan za plasman Hrvatske u polufinale, s velikim izvedbama na obje strane terena - rekao je Boysen. 

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za najbolje lijevo krilo turnira nominirani su August Pedersen (Norveška), Emil Jakobsen (Danska), Orri Freyr Þorkelsson (Island), Dylan Nahi (Francuska), Noam Leopold (Švicarska) te Rutger ten Velde (Nizozemska). 

Podsjetimo, od hrvatskih igrača nominirani su Zvonimir Srna (lijevi vanjski), Luka Cindrić (srednji vanjski), Ivan Martinović (desni vanjski), te Mario Šoštarić (desno krilo).

