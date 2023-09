Boysi imali zastavu s keltskim križem i vikali 'ubij tovara'. Evo koliko Dinamo mora platiti...

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer imao je pune ruke posla za 9. kolo HNL, a posljedično je u blagajnu HNS-a sjela poveća svota. Za promjenu, ovaj put neće najveći iznos stići iz Splita, već iz Maksimira.

Dinamo je kažnjen s čak 6600 eura zbog bakljade Bad Blue Boysa na utakmici protiv Rudeša (5-1), ali i keltskog križa na transparentu, koji je zabranjen. Navijači 'modrih' su nakon utakmice skandirali i 'ubij tovara'.

- GNK Dinamo se kažnjava zato što je na prvenstvenoj utakmici Rudeš - Dinamo gostujuća navijačka skupina BBB u 62. minuti zapalila jednu dimnu kutiju, u 78. minuti dvadeset baklji i u 80. minuti jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 1.900,00 eura. GNK Dinamo se kažnjava zato što je na prvenstvenoj utakmici Rudeš - Dinamo gostujuća navijačka skupina BBB u 62. minuti zapalila jednu dimnu kutiju, u 78. minuti dvadeset baklji i u 80. minuti jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 1.900,00 eura. Kažnjen je i zato što su navijači BBB na istočnoj tribini postavili transparent “BLUE LIONS” na kojem je unutar slova “O” Keltski križ i jer su nakon završetka utakmice prilikom pozdrava igrača s navijačima skandirali “Ubij, ubij tovara“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 4.500,00 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 6.000,00 eura - piše u priopćenju.

Što znači keltski križ?

Navijači Dinama su na tribini izvjesili transparent 'Blue lions', a kažnjiv je keltski križ koji se nalazio na slovu O. Riječ je o križu koji se povezuje s keltskim kršćanstvom koje je svoj vrhunac imalo u srednjem vijeku u Velikoj Britaniji. Sredinom 20. stoljeća, rasističke i neofašističke skupine počele su upotrebljavati taj simbol kao njihov zaštitni znak zbog čega je keltski križ postao nepoželjan u nekoliko europskih zemalja te ga je Uefa označila neprihvatljivim na sportskim borilištima i gledaju na njega kao simbol s rasističkom konotacijom. Isto tako je zabranjen i u Hrvatskoj.

Dinamovi navijači u tome križu ne vide ništa sporno, oni su ga počeli koristiti na tribinama još početkom 90-ih godina u natpisu Blue Lions. No ono što je upitno je to da je keltski križ dugogodišnji simbol na zastavi Sjeverne Irske kao i sastavni dio grba škotskog kluba Celtica. Za Irce tu nema ništa sporno, za njih je keltski križ izmislio Sveti Patrik koji je u to vrijeme pokrštavao Irce koji su bili poganski narod.

Hajduk je pred svojim navijačima teškom mukom srušio Lokomotivu (1-0), a cijena toga je nova novčana kazna zbog velikog broja pirotehničkih sredstava na poljudskom sjeveru.

- HNK Hajduk se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici Hajduk - Lokomotiva domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini, zapalila minutu prije početka utakmice jedan topovski udar, u 2. minuti dva stroba, u 5. i 7. minuti po jedan strob, u 9. minuti četiri stroba, u 12. minuti jedan strob i jednu baklju, u 39. minuti jednu baklju, u 41. minuti jedan topovski udar, u 42. minuti dva topovska udara, u 43. minuti jednu baklju, u 55. minuti jedan strob, u 64. minuti jednu baklju, u 70. minuti deset baklji i više od pedeset strobova, te u 81. minuti jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a te se temeljem istog propisa izriče novčana kazna u visini 5.500,00 eura.

Na jednomjesečno hlađenje morat će sportski direktor Istre 1961 Saša Bjelanović koji je vrijeđao suca Frana Jovića na poluvremenu utakmice Istre i Gorice.

- Saša Bjelanović (Istra 1961, sportski direktor) na utakmici Istra 1961 - Gorica prijavljen je od strane suca jer je u poluvremenu utakmice pred sudačkom svlačionicom dočekao suce i sucu utakmice se obratio riječima “Smeće jedno, kako te nije sram, nisi dobrodošao u Pulu, smeće jedno“. Nakon toga u više je navrata ponovio riječ “smeće“. Temeljem navedenog počinio je prekršaj iz članka 52.st.1.toč.b. Disciplinskog pravilnika, te mu se izriče kazna zabrane obavljanja funkcije u trajanju od mjesec dana koja obuhvaća zabranu ulaska u svlačionice i pripadajuće službene prostorije te pristup klupi za rezervne igrače prilikom odigravanja prvenstvenih ili kup utakmica, odnosno novčana kazna u iznosu od 1.000,00 eura.