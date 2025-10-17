Boysi poslali pismo članovima: 'Tomu na Sjeveru nije mjesto...'

Bad Blue Boysi su dan uoči utakmice Dinama i Osijeka na Maksimiru (subota, 18 sati) članstvu poslali poruku oko rekvizita s kojima dolaze na utakmice. Naime, u navijačkoj skupini "modrih" nisu zadovoljni što neki dolaze s falsificiranim artiklima i žele da oko toga svi budu jedinstveni.

"Rast brojnosti tribine u posljednjih nekoliko sezona sa sobom nosi i pojave kojima na Sjeveru nije mjesto. Jedna od njih je i dolazak na tribinu u navijačkim krivotvorinama s raznih štandova i internetskih trgovina. Radi se o vrlo malom dijelu navijača, ali svim takvim pojavama želimo stati na kraj", napisali su na službenom kanalu na Telegramu.

"S tim ciljem, od sutrašnje utakmice s Osijekom pokrećemo akciju zamjene svih takvih nenavijačkih šalova za neke od šalova iz BBB Fan Shopa uz nadoplatu od 10 eura. Ovo se ne odnosi na šalove iz službenog klupskog asortimana. Uz to, svi koji dolaze na sjevernu tribinu, neka na nju ne donose šalove stranih klubova i u bojama istih, kao ni tzv. “pola-pola’ klupske šalova rađene za europske utakmice. Šal možete zamijeniti na štandu na sjevernoj tribini", dodali su.