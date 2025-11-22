Boysi protiv Varaždina poslali znakovitu poruku. Evo kakvu

Dinamo je pobijedio Varaždin 3-1 na Maksimiru u 14. kolu HNL-a, a utakmicu je u zimskom ugođaju gledalo 4022 ljudi. Bad Blue Boysi jednom su porukom izazvali zanimanje javnosti.

Naime, Boysi su podigli transparent na kojem piše "FCK PTN". Puna poruka znači "Fuck Putin", a podigli su ju na zahtjev bratske navijačke skupine Dinama iz Kijeva. Uoči utakmice s Varaždinom, Boysi su na Telegram kanalu objavili poruku koju su im poslali Kijevljani:

"Iznad svega, neka kratkovidni Europljani na svojoj koži osjete opasnost od rata. Neka se boje i drhte, kao glupe životinje dok ih se vodi na klanje. Neka seru od straha, predosjećajući svoj skori i bolni kraj" - zamjenik predsjednika vijeća sigurnosti i bivši predsjednik Rusije Dimitry Medvedev, 6. listopad 2025. godine.

Ako ste izabrali ignorirati stvarnost nazivajući to "ultras no politica", vjerojatno niste ni svjesni takvih izjava ruskog državnog vrha. Naša poruka je upućena onim europskim navijačima i domoljubima koji razumiju da ruski postupci nisu više samo politika - nego otvoreni rat protiv Europe. U vremenima kada se Europa suočava s velikim izazovima, puno ovisi o vama, predvodnicima europskih nacija. Onima koji shvaćaju da postoje stvari mnogo važnije od stalne utrke za lajkovima na društvenim medijima. Onima kojima je stalo kakvu budućnost će Europa imati.

Incidenti s izviđačkim dronovima, kamikaza dronovima, hakerski napadi i sabotaže vojnih objekata - sve to se već događa. Putin danas testira koliko daleko može ići u svom "hibridnom" ratu protiv Europe. I što je najvažnije, želi zastrašiti Europljane koji svakim danom više zaboravljaju da se sloboda mora braniti. Nadmoć u ljudstvu i opremi ne znači ništa bez ljudi koji su spremni koristiti oružje (i boriti se).

Ruske sigurnosne službe, pod Putinovim vodstvom, ulažu ogromna sredstva u destabilizaciju Europe. Kupuju vaše političare, sponzoriraju i "lijeve" i "desne". Rade na pogoršanju problema s migrantima (nedavno na poljsko - bjeloruskim i finsko - ruskim granicama).

Istovremeno, moćna propagandna mašinerija predstavlja Putina kao konzervativca i branitelja kršćanstva. Istina je da je on poludjeli lažljivi diktator koji želi oživjeti komunistički koncentracijski kamp "SSSR 2.0". Zanimaju ga samo moć i utjecaj. I ako postane uvjeren u to da su Europljani, u jednu ruku zastraženi, a u drugu da su povjerovali u njegovu lažnu sliku, rat će doći i u vaše domove. Rat u kojem će umirati i vaša djeca i obitelji.

Vjerujemo da navijački pokret može i mora probuditi Europu! Mi, ukrajinski navijači koji se sada borimo protiv "crvene kuge" na prvim linijama borbe u Ukrajini, pozivamo europske navijače da se pridruže akciji koju će započeti mlade generacije našeg navijačkog pokreta na onim stadionima gdje se još uvijek odigravaju utakmice. 22. i 23. studenog transparent s natpisom "FCK PTN" će biti pokazan na našim tribinama, apeliramo na vas da pokažete svoj stav prema tom diktatoru na isti način.

Ne budite tihi - pokažite Putinu da ga se Europa ne boji! Pokažite mu da ga se ne bojite! Europa je svatko od vas! Ova akcija je samo mali korak. Sjetite se izreke koja je i danas aktualna - Si vis pacem, para bellum! (Ako želiš mir, pripremi se za rat)", glasi poruka