Boysi prozvali vodstvo Dinama! 'Neka izvole naći izlaz iz ove situacije, a igrači održe riječ'

Dan nakon turbulentne presice u Maksimiru u kojoj je predsjednik uprave Zvonimir Manenica uporno ponavljao kako nema nikakvih sukoba s predsjednikom Dinama Velimirom Zajecom, još jednom obećao kako će sportski direktor uskoro biti poznat javnosti, a Arijan Ademi i Bruno Petković otvoreno govorili o krizi u momčadi "modre" čeka prva utakmica nakon otkaza Fabiju Cannavaru.

Pokretanje videa... 01:22 Petković: Fabio Cannavaro mi nije dozvolio da kažem istinu... | Video: Borna Škof/24sata

U Zagrebu gostuje Osijek koji je u zadnje dvije utakmice pobijedio dinamovce, i to su mu ujedno jedine pobjede ove godine (?!). Ni novi trener Simon Rožman nije donio pozitivnu šok-terapiju, a Kohorta je otvoreno po tko zna koji put kritizirala vodstvo kluba. Velikani traže izlazak iz krize u međusobnom sudaru, a oglasila se i domaća navijačka skupina Bad Blue Boys u pismu na službenom kanalu na Telegramu u kojem je, između ostalih, i okrznula vlast koju je sama birala.

Objavu Bad Blue Boysa prenosimo u cijelosti:

"Danas je dan za prebrojavanje. Da vidimo koliko navijača Dinamo ima - nas koji na stadion dolazimo najprije zbog Dinama, a tek onda zbog rezultata, velikih utakmica i trofeja. U preostalih osam utakmica do kraja ove sezone nisu potrebne nikakve velike riječi, pozivi i molbe. Vodstvo kluba neka izvoli naći izlaz iz ove situacije. Igrači neka na terenu održe riječ koju su nam dali. A mi ćemo podržati svoj klub u svakoj utakmici do kraja sezone, najbolje što možemo. Kao što smo bili tu i prošle i pretprošle sezone u sličnim situacijama. Prije svega podrška i ljubav prema klubu, iz utakmice u utakmicu, do kraja sezone. Pa ćemo nakon toga podvući crtu. 18.45 - Stadion Maksimir. BAD BLUE BOYS."