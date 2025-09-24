Obavijesti

Sport

Komentari 1
ATMOSFERA

Boysi su europski zagrmjeli na početku utakmice, a Turci nisu samo na jugu, već i na zapadu

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Boysi su europski zagrmjeli na početku utakmice, a Turci nisu samo na jugu, već i na zapadu
Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Petstotinjak navijača Fenerbahčea bilo je i na zapadnoj tribini, dok su ostali bili na južnoj. Dugo su 'kuhali' Boysi na sjeveru, a 'eksplodirali' su na prvi sučev zvižduk

Godinama isti problem kad u Zagrebu pada kiša, a na rasporedu je utakmica na Maksimiru, je nedostatak krova. Nije oko Maksimira bila vreva kakva to inače zna biti prije Europe ili derbija u HNL-u, jednostavno bilo je jasno da se ne može očekivati rasprodani stadion, ali posjećenost utakmice Dinama je bila respektabilna za uvjete. 

PRIJENOS S MAKSIMIRA UŽIVO Dinamo - Fenerbahče 1-0 GOOOL! Evo ga, Beljo se sjajno snašao i 'ugurao' loptu u gol!
UŽIVO Dinamo - Fenerbahče 1-0 GOOOL! Evo ga, Beljo se sjajno snašao i 'ugurao' loptu u gol!

Iznenadilo je i petstotinjak navijača Fenerbahčea na zapadnoj tribini, dok ih je oko 900 bilo i na gostujućoj južnoj tribini. Bad Blue Boysi su zvižducima dočekali gostujuće nogometaše na travnjak, a od ulaska obje momčadi na teren pripremali su bubnjeve i glasnice za nešto posebno. Bome je i odjeknulo prije početka utakmice. 

Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea
Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Volim Dinamo, život svoj, ljubav svu, dat' ću mu - zagrmjelo je sa sjevera Maksimira od prve sekunde.

MNOGI ŽELE PORTUGALCA Legenda Barce na Maksimiru! Gledat će Dinamova dijamanta
Legenda Barce na Maksimiru! Gledat će Dinamova dijamanta

Dugo krik navijača nije bio glasniji, prepoznali su važnost trenutka i odlučili na najbolji mogući način dati vjetar u leđa 'modrima' na prvom europskom izazovu sezone. Pokušavali su Turci s južne tribine, davali su podršku gostujućim nogometašima, ali brojčano ih je bilo premalo da bi se čuli na Maksimiru.

Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea
Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako stadion nije na razini, navijanje je bilo, onakvo kakvo mora biti na europskim utakmicama. 'Purgeri' su željni nogometa i pobjeda, i to onakvih 'velikih' kakve je Maksimir već gledao u Europi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!
KOPRIVNICA - HAJDUK

Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Splićani osminu finala Kupa love i preko bivšeg ‘vatrenog’ Leškovića. Ako prođu, idu na Cibaliju. Marko Livaja trebao bi započeti utakmicu i tako tražiti povratak u golgetersku formu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025