Petstotinjak navijača Fenerbahčea bilo je i na zapadnoj tribini, dok su ostali bili na južnoj. Dugo su 'kuhali' Boysi na sjeveru, a 'eksplodirali' su na prvi sučev zvižduk
Boysi su europski zagrmjeli na početku utakmice, a Turci nisu samo na jugu, već i na zapadu
Godinama isti problem kad u Zagrebu pada kiša, a na rasporedu je utakmica na Maksimiru, je nedostatak krova. Nije oko Maksimira bila vreva kakva to inače zna biti prije Europe ili derbija u HNL-u, jednostavno bilo je jasno da se ne može očekivati rasprodani stadion, ali posjećenost utakmice Dinama je bila respektabilna za uvjete.
Iznenadilo je i petstotinjak navijača Fenerbahčea na zapadnoj tribini, dok ih je oko 900 bilo i na gostujućoj južnoj tribini. Bad Blue Boysi su zvižducima dočekali gostujuće nogometaše na travnjak, a od ulaska obje momčadi na teren pripremali su bubnjeve i glasnice za nešto posebno. Bome je i odjeknulo prije početka utakmice.
- Volim Dinamo, život svoj, ljubav svu, dat' ću mu - zagrmjelo je sa sjevera Maksimira od prve sekunde.
Dugo krik navijača nije bio glasniji, prepoznali su važnost trenutka i odlučili na najbolji mogući način dati vjetar u leđa 'modrima' na prvom europskom izazovu sezone. Pokušavali su Turci s južne tribine, davali su podršku gostujućim nogometašima, ali brojčano ih je bilo premalo da bi se čuli na Maksimiru.
Iako stadion nije na razini, navijanje je bilo, onakvo kakvo mora biti na europskim utakmicama. 'Purgeri' su željni nogometa i pobjeda, i to onakvih 'velikih' kakve je Maksimir već gledao u Europi.
