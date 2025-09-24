Boysi su europski zagrmjeli na početku utakmice, a Turci nisu samo na jugu, već i na zapadu

Godinama isti problem kad u Zagrebu pada kiša, a na rasporedu je utakmica na Maksimiru, je nedostatak krova. Nije oko Maksimira bila vreva kakva to inače zna biti prije Europe ili derbija u HNL-u, jednostavno bilo je jasno da se ne može očekivati rasprodani stadion, ali posjećenost utakmice Dinama je bila respektabilna za uvjete.

Iznenadilo je i petstotinjak navijača Fenerbahčea na zapadnoj tribini, dok ih je oko 900 bilo i na gostujućoj južnoj tribini. Bad Blue Boysi su zvižducima dočekali gostujuće nogometaše na travnjak, a od ulaska obje momčadi na teren pripremali su bubnjeve i glasnice za nešto posebno. Bome je i odjeknulo prije početka utakmice.

Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Volim Dinamo, život svoj, ljubav svu, dat' ću mu - zagrmjelo je sa sjevera Maksimira od prve sekunde.

Dugo krik navijača nije bio glasniji, prepoznali su važnost trenutka i odlučili na najbolji mogući način dati vjetar u leđa 'modrima' na prvom europskom izazovu sezone. Pokušavali su Turci s južne tribine, davali su podršku gostujućim nogometašima, ali brojčano ih je bilo premalo da bi se čuli na Maksimiru.

Zagreb: Navijači na utakmici 1. kola Europske lige između Dinama i Fenerbahcea | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako stadion nije na razini, navijanje je bilo, onakvo kakvo mora biti na europskim utakmicama. 'Purgeri' su željni nogometa i pobjeda, i to onakvih 'velikih' kakve je Maksimir već gledao u Europi.