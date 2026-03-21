ODGOVORILI SPLIĆANIMA

Boysi Torcidi: Tko to ovde peva?

Piše Issa Kralj,
Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a

Admiral

Nogometaši Dinama uvjerljivo su slavili protiv Lokomotive (5-0) u 27. kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu je obilježio novi hat-trick Diona Drene Belje, a dva gola zabio je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića vratila se na deset bodova prednosti ispred Hajduka koji je ranije savladao Vukovar (6-0). 

Međutim osim golijade na Maksimiru, utakmicu su obilježila prepucavanja navijačkih skupina. Bad Blue Boysi poslali su poruku splitskoj Torcidi. Nedavno su se kod Tuzle sukobili Torcida i Delije, a beogradske Delije su optužene za 'drukanje' policiji.   

Torcida je Delije prozvala transparentom 'Tko to tamo pjeva?', a Boysi su odgovorili porukom: 'Torcida Beograd' po uzoru na njihov transparent 'Torcida Zagreb' i dodali su poruku "Tko to ovde peva?"

Inače, Bad Blue Boysi ove godine slave 40 godina postojanja pa je tim povodom tijekom utakmice Lokomotiva-Dinamo napravljena koreografija. Razvijen je veliki vizual s kolažem navijačkih motiva, natpisom "Fanatics" i prepoznatljivim simbolom buldoga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

