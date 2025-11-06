Na utakmici Dinama i Celte Vigo, domaća navijačka skupina Bad Blue Boysi prisjetila se hrvatskih branitelja koji su položili život za slobodu
Bad Blue Boysi veličanstvenom koreografijom odali počast hrvatskim braniteljima
U mjesecu posebnog pijeteta, u kojemu se cijela Hrvatska sjeća branitelja koji su položili život za slobodu, Bad Blue Boysi su im na utakmici četvrtog kola Europske lige između Dinama i Celte Vigo na sjevernoj tribini odali počast transparentom: “Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.”
Dodali su i imena četvorice branitelja čiji su posmrtni ostaci nedavno ekshumirani: Josipa Batarela, Zorislava Gašpara, Dragutina Štica i Jean-Michela Nicoliera. Nakon toga podignuli su transparent s brojem 1740 koji označava broj nestalih čiji ostatci još nisu pronađeni.
