Božić odbio Europu i otišao u Kinu, čeka ga ogromna plaća

Luka Božić (30) karijeru će nastaviti u Kini. Hrvatski košarkaš nakon dvije sezone u Španjolskoj potpisao je za Guangdong Southern Tigerse, jedan od najpoznatijih klubova kineske CBA lige. Tijekom ljeta Božića se povezivalo s nekoliko europskih klubova, među kojima su se posebno spominjali Anadolu Efes i Baskonia. Ipak, neće ostati u Europi, nego će prvi put u karijeri zaigrati na azijskom kontinentu.

U novom klubu dočekat će ga srpski trener Nenad Jakovljević, koji je inzistirao na njegovu dovođenju. Prije službenog debija potrebno je još dovršiti registraciju pri kineskom košarkaškom savezu. Božić iza sebe ima vrlo dobru sezonu u dresu Granade. U 34 utakmice španjolske Liga Endesa prosječno je postizao 16,2 poena, hvatao 6,6 skokova i dijelio 3,1 asistenciju po susretu. Granada je na kraju ispala iz elitnog razreda španjolske košarke, ali hrvatski reprezentativac bio je jedan od njezinih najboljih igrača i svojim se predstavama nametnuo kao jedno od zapaženijih imena lige.

Zadar: Kfalifikacije za Svjetsko prvenstvo Hrvatska-Latvija | Foto: /PIXSELL

Tijekom sezone ostvario je i nekoliko impresivnih individualnih učinaka. U jednom je razdoblju nanizao 12 utakmica s valorizacijskim indeksom od najmanje 27, čime je srušio rekord koji je desetljećima držao Arvydas Sabonis. Čak 15 puta završio je utakmicu s valorizacijom 30 ili više, čime je izjednačio učinak Marca Gasola. Božić je u Španjolsku otišao kao igrač Valencije, ali ondje nije dobio pravu priliku. Uslijedile su posudbe u Lleidu i Granadu, gdje je ponovno potvrdio kvalitetu koju je prethodno pokazivao u Zadru.

Upravo je u Zadru proveo najuspješnije razdoblje dosadašnje karijere. Dvaput zaredom, 2023. i 2024. godine, proglašen je najkorisnijim igračem regularnog dijela ABA lige, a 2024. bio je i najbolji strijelac natjecanja. Osim Zadra, tijekom karijere igrao je za Bjelovar, Pulu 1981, Zagreb, Budućnost, Široki, Lleidu i Granadu.

Prema procjenama pojedinih kineskih izvora, Božić bi u Guangdongu mogao zarađivati oko 1,3 milijuna eura po sezoni. Ako se ta brojka pokaže točnom, riječ je o financijskim uvjetima koje bi mu malo koji europski klub izvan samog vrha Eurolige mogao ponuditi. Guangdong u njemu vidi fizički snažnog i svestranog krilnog igrača koji može igrati leđima prema košu, skakati, kreirati za suigrače i preuzimati više uloga u napadu.