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SVI PUTEVI VODE

SVI PUTEVI VODE U KATAR U Hrvatsku više nitko ne sumnja i bez trojice NBA igrača...

Piše Davor Kovačević,
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SVI PUTEVI VODE U KATAR U Hrvatsku više nitko ne sumnja i bez trojice NBA igrača...
Foto: HKS
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Hrvatska kasnije nije dočekala i dobre vijesti iz Rige, gdje je Latvija pobijedila Izrael, pa ćemo potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo morati čekati barem do studenoga

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Prvi put, ne računajući utakmicu u Njemačkoj, Hrvatska je bila u problemu. Zapravo, bilo je to najlošije poluvrijeme hrvatske reprezentacije još od gostovanja u Sarajevu, gdje smo, pokazalo se, ostali bez šanse za EuroBasket. Hrvatska je u Almereu gubila 14 razlike na poluvremenu, napadi su joj izgledali poput poljoprivrednih radova, teški, mučni, Nizozemci su, s druge strane, djelovali kao da se igraju košarke, Van der Vuurst nije mogao promašiti ništa, a Hrvati, izuzev dionice Luke Božića, nisu imali nikoga tko bi zabijao u seriji... No Hrvatska je izvukla i utakmicu u kojoj će mnogi teško zaključiti da je bila bolji protivnik. I to se zove kvaliteta, karakter koji su Hrvati pokazali u Nizozemskoj.

- U drugom poluvremenu igrači su pokazali što to znači. S trenerske strane ovakve pobjede najviše cijenite - rekao je izbornik Tomislav Mijatović.

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Hrvatska je, čak i u najlošijoj utakmici ovih kvalifikacija, još jednom otišla preko 100 koševa, četvrti put zaredom. Kasnije nije dočekala i dobre vijesti iz Rige, gdje je Latvija pobijedila Izrael, pa ćemo potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo morati čekati barem do studenoga, do utakmica s Poljskom i Nizozemskom. I tu bi Hrvatskoj, četiri kola prije kraja, mogla biti dovoljna i jedna pobjeda jer Latvija će na Njemačku, štoviše, dvaput do kraja kvalifikacija. U svakom slučaju, s trenutnih 7-1, s tri pobjede više od latvijske konkurencije i +35 u međusobnom omjeru u Katar nitko ne sumnja. I bez NBA igrača. Uostalom, Karlo Matković već je poručio da ima veliku želju, a to je medalja...

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