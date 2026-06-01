Božić pokorio Španjolsku! Ima učinak kakav su zadnji imali Marc Gasol i Rudy Fernandez

Susret Bosne i Hrvatske u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić nastavio je s uspješnim igrama u Granadi pa je proglašen i najboljim igračem 33. kola španjolskog prvenstva, izvijestio je u ponedjeljak organizator natjecanja Liga ACB. Krilni 30-godišnji centar izabran je peti put za igrača kola ove sezone.

"U svojoj drugoj sezoni u španjolskoj ligi okrunjen je kao kralj nominacija za igrača kola", priopćila je Liga ACB nakon što je odigrana odgođena utakmica između Barcelone i Valencije, čime je kompletirano kolo.

Posljednjeplasirana Granada u 33. kolu nije uspjela izbjeći poraz 96-109 od Tenerifa premda je Božić zabio 20 koševa i imao 9 skokova. Utakmicu je završio s 35 valorizacijskih bodova. U tom segmentu je ukupno najboljih igrač španjolskog prvenstva, u kojem je završen ligaški dio natjecanja, a počinje doigravanje za prvaka u kojem sudjeluje osam najboljih momčadi. Božić je prosječno imao 24,26 valorizacijskih bodova po utakmici, a što je mjera postignutih koševa, skokova, asistencija i blokada. Na drugom mjestu je Trent Forrest iz Baskonije s 19,17 bodova.

Božić je time igrač s najviše skupljenih bodova u posljednjih 18 godina u španjolskom prvenstu te rekorder Granade. Više bodova imali su tek legendarni španjolski igrači Marc Gasol (27,8) i Rudy Fernandez (25,1) 2008. godine. To ih je obojicu katapultiralo na sljedeću, NBA razinu. Nekoliko tjedana nakon što su zaključili sezonu s takvim valorizacijskim učinkom, Gasol je otišao u Memphis Grizzlies, a Fernandez je potpisao za Portland Trail Blazers.

Božiću ovaj mjesec istječe ugovor s Granadom koja je ispala u drugu ligu.

