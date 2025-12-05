Obavijesti

Božićna olimpijada za djecu: Ne za pobjedu, već za zajedništvo!

Foto: OKZ

U današnje digitalno vrijeme ovakve aktivnosti posebno su vrijedne - pomažu u smanjenju stresa, poboljšavaju koncentraciju i potiču zdrav način života

Druga adventska nedjelja u okviru Obrtničkog adventa ponovno će proteći u sportskom duhu! Nakon što su prošle godine u prostorijama Obrtničke komore Zagreb igrači Rukometnog kluba Zagreb oduševili djecu na Božićnoj olimpijadi, jednako veselo i energično druženje očekuje nas i ove godine.

U subotu, 7. prosinca u 10 sati i 30 minuta, u Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika održat će se nova Božićna olimpijada za djecu, uz kreativno vodstvo Kazališta Tvornica lutaka. Program ponovno spaja sport, igru i blagdansko raspoloženje u nezaboravno iskustvo za najmlađe članove obitelji.

Djeci će se pridružiti rukometaši RK Zagreb - Jakov Gojun, Ivano Pavlović, Ante Grbavac, Davor Gavrić i Giorgi Tskhovrebadze, koji će s mališanima proći kroz niz zabavnih sportskih izazova, vježbi i mini natjecanja. Prošlogodišnja olimpijada potvrdila je koliko ovakav događaj znači djeci: spoj sporta, druženja i blagdanske radosti potiče ih na kretanje, razvija motoričke sposobnosti, gradi samopouzdanje i uči ih timskom duhu. U današnje digitalno vrijeme ovakve aktivnosti posebno su vrijedne - pomažu u smanjenju stresa, poboljšavaju koncentraciju i potiču zdrav način života.

Predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Antun Trojnar, prošle je godine naglasio kako sport i obrtništvo dijele iste vrijednosti: rad, upornost i zajedništvo. Mnogi obrtnici i sami su sportaši, a upravo ovakvi događaji pokazuju kako zajednica može biti primjer mladima. Rukometaši su, jednako kao i mališani, oduševljeni druženjem. Prošlogodišnja atmosfera bila je prepuna smijeha, navijanja i iskrene dječje radosti, a isto to možemo očekivati i ove godine. 

Foto: OKZ

Božićna olimpijada nije natjecanje u pobjedi - već slavlje zajedništva, igre i blagdanske topline. 

