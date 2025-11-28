Obavijesti

Sport

Komentari 7
NEZADOVOLJNA LEGENDA

Bračun: Dinamo igra sramotno! Njemu prvom treba dati papire

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Bračun: Dinamo igra sramotno! Njemu prvom treba dati papire
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo doživio novi europski debakl, Milivoj Bračun oštro kritizira igrače i atmosferu u klubu: "Kod Ćire se nije moglo puno bušiti, odletio bi odmah. Od kapetana nadalje postojalo je poštovanje"

Dinamo je dobio novu europsku šamarčinu, nakon "trice" Celte u Zagrebu naletio je na poker golova u Lilleu (4-0) i od vodeće pozicije nakon dva kola pao na 23. mjesto Europske lige. Milivoj Bračun (67), legendarni dinamovac i član šampionske generacije 1982., osvrnuo se na već šesti poraz u 21. ovosezonskoj utakmici.

- Razočaran sam jako igrom, ali u Dinamu je puno novih igrača i proces će trajati. Trebat će napraviti novu selekciju, doselekcionirati kompletan kadar. Ovo je dobar period da se vidi tko može nastaviti raditi rezultat, a tko ne. Dinamo je ipak u krizi, to se vidi, ali moramo priznati da svi igrači koji su došli nisu iste kvalitete - rekao je Bračun za Sportklub i nastavio:

- Ona početna energija koju je Dinamo imao jednostavno je nestala. To je normalno, nakon priprema svi misle da će biti u prvih 11 ili 12, onda se znaju stvoriti i mali klanovi. Kad ne reagiraju na vrijeme i pročiste svlačionicu, dođe do problema.

Zapreši?: Prijateljska utakmica, NK Inter Zapreši? - SK Sturm Graz
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Najmanji je problem, kaže, smijeniti trenera, ali trebat će padati glave u svlačionici. I to konkretno:

- Prvi je Villar koji je javno istupio da nije zadovoljan. Čim nije zadovoljan, daj mu papire i neka ide. Tako se to radi. Kod Ćire se nije moglo puno bušiti, odletio bi odmah. Od kapetana nadalje postojalo je poštovanje. U mojoj generaciji bilo je sedam igrača iz Zagreba, mi smo znali što znači Dinamo - rekao je Bračun i podvukao: 

- Ovo kako Dinamo danas izgleda je sramotno. Bez srca, bez ičega! Ušla je apatija ili su se prestrašili. Strah možeš izbaciti samo trkom, čim staneš i počneš razmišljati strah te uhvati. Kad trčiš i igraš presing, zaboraviš na strah. Dinamo je izgledao prestrašeno i neodlučno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham
MODNA SENZACIJA I NAVIJAČICA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham

Faretta Radić, manekenka iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
Lille - Dinamo 4-0: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj
TEŽAK PORAZ

Lille - Dinamo 4-0: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj

LILLE - DINAMO 4-0: Bakraru je poništen gol za vodstvo 'modrih' u devetoj minuti, nakon čega je sve krenulo nizbrdo za Dinamo, koji je nakon tri komada od Celte na Maksimiru primio četiri gola u Francuskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025