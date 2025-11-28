Bračun: Dinamo igra sramotno! Njemu prvom treba dati papire

Dinamo je dobio novu europsku šamarčinu, nakon "trice" Celte u Zagrebu naletio je na poker golova u Lilleu (4-0) i od vodeće pozicije nakon dva kola pao na 23. mjesto Europske lige. Milivoj Bračun (67), legendarni dinamovac i član šampionske generacije 1982., osvrnuo se na već šesti poraz u 21. ovosezonskoj utakmici.

- Razočaran sam jako igrom, ali u Dinamu je puno novih igrača i proces će trajati. Trebat će napraviti novu selekciju, doselekcionirati kompletan kadar. Ovo je dobar period da se vidi tko može nastaviti raditi rezultat, a tko ne. Dinamo je ipak u krizi, to se vidi, ali moramo priznati da svi igrači koji su došli nisu iste kvalitete - rekao je Bračun za Sportklub i nastavio:

- Ona početna energija koju je Dinamo imao jednostavno je nestala. To je normalno, nakon priprema svi misle da će biti u prvih 11 ili 12, onda se znaju stvoriti i mali klanovi. Kad ne reagiraju na vrijeme i pročiste svlačionicu, dođe do problema.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Najmanji je problem, kaže, smijeniti trenera, ali trebat će padati glave u svlačionici. I to konkretno:

- Prvi je Villar koji je javno istupio da nije zadovoljan. Čim nije zadovoljan, daj mu papire i neka ide. Tako se to radi. Kod Ćire se nije moglo puno bušiti, odletio bi odmah. Od kapetana nadalje postojalo je poštovanje. U mojoj generaciji bilo je sedam igrača iz Zagreba, mi smo znali što znači Dinamo - rekao je Bračun i podvukao:

- Ovo kako Dinamo danas izgleda je sramotno. Bez srca, bez ičega! Ušla je apatija ili su se prestrašili. Strah možeš izbaciti samo trkom, čim staneš i počneš razmišljati strah te uhvati. Kad trčiš i igraš presing, zaboraviš na strah. Dinamo je izgledao prestrašeno i neodlučno.