'Ne znam hoće li me otkupiti ili se u srijedu vraćam u Cagliari'

Bradarić je u Celtu stigao na posudbu iz Cagliarija, rok za otkup bio je 10. lipnja, a posudba do 30. lipnja. Sada je sve u rukama Talijana koji mogu produžiti posudbu, ali i povući Filipa natrag, iako ne može za njih igrati

<p>S dva remija i dvije pobjede u zadnja četiri kola Celta Vigo pobjegla je na osam bodova od opasne zone klubova koji ispadaju iz španjolske LaLige. Posebnu težinu u tom nizu ima subotnji remi s Barcelonom, u kome je naš <strong>Filip Bradarić</strong> dao svoj doprinos. Dva puta je Barcelona vodila golovima Suareza, ali Celta je dva puta stizala preko Smolova i Aspasa. Kad se tome doda da su pogodili i vratnicu te da je u završnici susreta Nolito promašio zicer za pobjedu, jasno je da imaju za čim žaliti.</p><p>- Šteta, imali smo taj zicer na kraju, ali dogodi se... Ne bi uopće bilo nezasluženo da smo ih dobili, ali posebno me raduje što smo kao momčad osjetili tijekom utakmice da ih možemo stisnuti i pobijediti, a to nije mala stvar, ipak je u pitanju velika Barcelona – kazao je presretni Bradarić, kome su nakon tri i pol mjeseca u posjetu stigli supruga i sinčić, pa je slavlje bilo višestruko.</p><p>- Sve nas je poremetila ova situacija s koronom, ali tako je kako je, iz ove kože se ne može. Na žalost, ja već sutra moram na put, igramo jednu od odlučujućih utakmica za opstanak kod Mallorce, i nadamo se da ćemo pobjedom uploviti u mirnu luku. U zadnje četiri utakmice imamo pozitivne rezultate i mi smo uvjereni da ćemo u utorak tako i nastaviti.</p><p>Posebno je bio lijep gol Aspasa, koji je pucao oko zida i iznenadio obranu Barcelone.</p><p>- O njemu ne treba trošiti riječi, zna se što je on sve postigao i kako igra, on je prije svega jako dobra osoba, pozitivac, gura sve naprijed, a o igračkim kvalitetama se sve zna...</p><p>Filip igra dobro i trener Oscar Garcia ga redovito koristi, no on je igrač na posudbi iz Cagliarija, i dosta je nepoznanica oko otkupa njegovog ugovora. Cijeli je posao trebao biti obavljen do 10. lipnja, no zbog korone je cijela priča prolongirana do kraja mjeseca, dakle do utorka, kada bi se Celta trebala izjasniti hoće li ga otkupiti za 5,5 milijuna eura.</p><p>- Ni sam ne znam kako će sve završiti. Situacija je zeznuta, rok za otkup je istekao 10. lipnja, a posudba mi istječe u utorak. Cagliari inzistira na uplati, Celta je u financijskim problemima zbog korone, ima dosta igrača na posudbi s pravom otkupa ugovora, ali još uvijek nismo osigurali opstanak...</p><p>Sve su opcije otvorene.</p><p>- Iskreno, ja bih volio ostati i odigrati do kraja sezone, ali od 1. srpnja sam igrač Cagliarija i oni me mogu povući natrag, bez obzira što neću imati pravo igrati za njih. To bi bila najgora opcija, i toplo se nadam da do toga neće doći. </p><p>Situaciju pomno prate i na Poljud, jer se Hajduku smiješi bonus od 500.000 eura ako Celta izbori opstanak a Filip odigra ukupno 10 utakmica po barem 45 minuta. Do kraja sezone još je šest kola i oba uvjeta su dostižna, Celta je blizu opstanku a Filip je do sada odigrao osam utakmica, od toga pet duže od poluvremena. Još mu dakle nedostaje pet. Ako ga Cagliari povuče s posudbe, ili trener ostavi na klupi, neće biti ništa ni od Hajdukovog bonusa...</p><p>- Znate kako to ide, svatko gleda sebe, vjerojatno i oni razmišljaju u tom smjeru. Ja ne želim o tome ni razmišljati, ne bi volio da se preko mojih leđa lome neke odluke tog tipa, da me Celta zbog bonusa ne stavljaju igrati ili da me Cagliari povuče s posudbe, iako za njih ne mogu igrati... Na žalost ništa od toga nije u mojim rukama ali se nadam da će sve na koncu biti u redu... - kaže Filip, koji bi se najviše radovao scenariju opstanka Celte i otkupa ugovora.</p><p>- Volio bih ostati, ovdje su me dobro primili, više mi odgovara španjolski nego talijanski stil nogometa... Oni su me vidjeli na utakmicama i treninzima, znaju što mogu, znaju moju želju, i sada je odluka na njima. Stvarno sam prezadovoljan ovdje i volio bih ostati, ali ugovor me s Cagliarijem veže još tri godine.</p><p>Da nije bilo korone, sve bi se riješilo još prije dvadesetak dana, ovako će, tek nakon odigrane utakmice na Mallorci u utorak, Filip znati na čemu je.</p><p>- Ne sudjelujem u pregovorima ali jasno da pratim i znam što se događa. Pojavila se mogućnost da se posudba produži na još godinu dana, i iskreno ne bih imao ništa protiv ni te opcije. Vidjet ćemo, prva želja mi je odigrati ovdje sezonu do kraja i pomoći Celti u borbi za opstanak. Dobro se osjećam, fizički nikad nisam bio spremniji, uživam igrati i bilo bi žalosno da mi to netko uskrati...</p>