Rakitić uprskao gol, Barcelona prosula bodove! Real bliže tituli

Barceloni je dva gola donijela kombinacija Suarez - Messi, a oba su bila s Urugvajcem u ulozi strijelca. Ipak, Iago Aspas nije htio dati gostima sva tri boda te je u 88. minuti zabio slobodnjak

<p>Barcelona je remizirala u 32. kolu španjolske Primere u gostima kod Celte 2-2.</p><p>U 20. minuti Barcelona je povela lukavim golom<strong> Luisa Suareza</strong>. Celta je poput nekih ostalih momčadi na slobodnjaku branila gol liniju kako bi onemogućila Messiju udarac, a zato je sad Leo lukavo nabacio Suarezu koji je stajao na nekoliko metara od gola. S lakoćom je glavom poentirao za 1-0.</p><p>U 50. minuti izjednačio je Fedor Smolov, a taj gol je djelomično skrivio i hrvatski nogometaš <strong>Ivan Rakitić</strong>. Izgubio je loptu na centru, a to je naposljetku završilo golom za Celtu. Usprkos tomu, Raketa je bio jedan od najbolje ocijenjenih Barceloninih igrača na utakmici.</p><p>Ipak, kombinacija Messi - Suarez u 67. minuti vraća Barceloni vodstvo, no <strong>Iago Aspas </strong>jednostavno nije htio dati gostima sva tri boda. U 88. minuti zabio je iz slobodnjaka!</p><p>U sudačkoj nadoknadi Celta je zamalo i povela, no Ter Stegen je briljantno obranio...</p><p>Filip Bradarić za Celtu je ušao u 60. minuti, a Rakitić je igrao cijelu utakmicu.</p><p>Barcelona sad ima bod više od Reala, no i utakmicu više, a 'kraljevski klub' u nedjelju gostuje kod Espanyola.</p>