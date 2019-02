Brady je sad najveći: Odakle mi motiva? Pogledajte iza mene...

New England Patriotsi pobijedili su Los Angeles Ramse u Super Bowlu 13-3 u 53. Super Bowlu na stadionu u Atlanti. Šesti je to naslov za Patriotse na čelu s trenerom hrvatskih korijena Billom Belichickom i čudesnim Tomom Bradyjem.

Ako je bilo dileme, sad je više nema - Tom Brady je najveći. Jer samo on ima šest naslova, sam je na vrhu najuspješnijih quarterbackova u povijesti NFL-a, iza njega su samo Joe Montana i Terry Bradshaw s četiri naslova, od onih koji još igraju tu su Ben Rothlisberger i Eli Manning s po dva naslova.

Tom Brady jedini je koji je devet puta igrao u finalu Super Bowla, u Atlantu je već došao kao rekorder po osvojenim jardima dodavanjima, ukupnom broju dodavanja, ukupnom broju uspješnih dodavanja, a sada je samo povećao razliku u odnosu na ostale na toj listi. Nije to bila njegova utakmica za pamćenje, bio je to Super Bowl s najmanje poena u povijesti, ali Brady je odigrao svoje kad je trebalo, kad se utakmica lomila. To i rade najveći.

Naravno, uz pomoć Juliana Edelmana, kasnije proglašenog MVP-jem, koji je u jednom trenu imao više osvojenih jarda od cijelog napada Ramsa! Brady će u kolovozu napuniti 42 godine, iako su ga mnogi već poslali u prijevremenu mirovinu, na što Brady ni ne pomišlja, iako ima hrpu kritičara koji se ne slažu da je najveći, njegovi trofeji govore sami za sebe.

- Što ste pitali, odakle mi motivacija? Pa pogledajte ovo iza mene - rekao je Brady nakon utakmice i pokazao prema tribinama stadiona u Atlanti, gdje su navijači Patriotsa napravili pravu domaćinsku atmosferu.

- Pa ovo je bilo kao da igramo kod kuće. Obitelj i navijači, to je moja motivacija, to me drži. Sad ćemo tulumariti, neka tulumare i navijači, a onda ćemo prirediti paradu u utorak - rekao je Brady i dodao:

- Bila je ovo nevjerojatna godina. Borili smo se kao nikada prije. Nevjerojatno je što smo uspjeli pobijediti u ovoj utakmici. Znali smo doći tako daleko i izgubiti, a to je jako teško. Volio bih da smo bolje igrali u napadu, ali pobijedili smo i to je nevjerojatno. Sretan sam i zbog suigrača. Ovo je ostvarenje sna za sve nas - kaže najveći u povijesti ovog sporta.

Foto: MIKE SEGAR

Foto: Christopher Hanewinckel

Foto: KEVIN LAMARQUE

Foto: Matthew Emmons

Foto: Mark J. Rebilas

Foto: John David Mercer

Foto: Mark J. Rebilas

Foto: KEVIN LAMARQUE