Brajković na rubu suza: Sve je išlo protiv nas, nije bilo sreće

Rijeka i Hajduk odigrali su čudesan susret na Rujevici. Momčad s Kvarnera je s 3-2 prošla u polufinale Kupa nakon neviđene drame i velikog preokreta. Roko Brajković je golom u 94. minuti doveo Hajduk pred "vrata raja", ali onda je Rijeka okrenula i došla do pobjede. Brajković je za MAXSport komentirao susret.

- Teško je opisati što se dogodilo na kraju. Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu, ali ne znam. Nismo imali sreće. Kao da je sve bilo protiv nas. Ne možemo vrijeme vratiti, idemo na iduću utakmicu. Dinamo? Neće biti lako, ali moramo skupiti glave, profesionalci smo. Bit će još puno poraza i pobjeda. Idemo u idući derbi probati pobijediti - na rubu suza rekao je Brajković.

Hajduk sada očekuje novi derbi i to protiv Dinama. Igrači su mentalno iscrpljeni, utakmica je već u nedjelju u 15 sati i nema puno vremena za oporavak. Poraz bi značio praktički opraštanje od naslova jer bi Dinamo pobjegao na 10 bodova prednosti.