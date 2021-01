Znao sam da ćete me nazvati čim se pojavila informacija da je Silas kandidat za klupu Hajduka, no neću vam biti od velike pomoći, sve što znam, znam iz medija i od ljudi koji su involvirani u događanja oko portugalskog nogometa, a to su uglavnom neslužbene informacije, kazao nam je bivši sportski direktor Hajduka Mario Branco, koji je nakon Hajduka i PAOK-a, u prosincu prešao u portugalskog prvoligaša Famalicao.

Portugalski mediji Silasovo preuzimanje Hajduka tretiraju kao gotovo posao, nedostaju samo neki detalji da bi sve postalo službeno.

- Doista ne znam detalje. Za očekivati bi bilo da bi me netko iz njemu bliskih krugova nazvao i raspitao se o Hajduku, ali nitko me nije zvao i jedino što vam mogu reći je da je Silas radio jako dobar posao u Belenensesu i da je nakon toga napravio veliki iskorak preuzimanjem Sportinga. Sporting nije lak klub za vođenje, kao uostalom ni Hajduk, od trenera Sportinga se traži da se ravnopravno bore s Portom i Benficom, a na raspolaganju imaju puno manje novca - otkriva nam Branco, koji nije želio direktno odgovoriti na pitanje smatra li da je Silas dobro rješenje za Hajduk.

- Sve što kažem moglo bi se krivo protumačiti. Riječ je o kvalitetnom treneru, jedino je pitanje kako bi se adaptirao na rad u Hajduku jer do sada nije imao internacionalnog iskustva kao trener, samo kao igrač. A Hajduk je jako zahtjevna sredina, to uostalom vi znate bolje nego ja - zaključio je Branco.

Zapelo na pomoćnicima?!

U iščekivanju hoće li se Jorge Manuel Rebelo Fernandes Silas i Hajduk dogovoriti, a zapelo je navodno na broju asistenata koje Portugalac želi dovesti sa sobom u Split, potražili smo informacije i od kolega novinara iz Portugala. Oni redom tvrde da je zapelo na broju pomoćnih trenera, i to zbog financija. Sivas bi ih doveo što više, no Hajduk mu je dao budžet u koji se mora uklopiti i on i svi njegovi pomoćnici. Što ih više dođe, manji su im ugovori...

- Silas je svjestan da dolazi u jako zahtjevnu sredinu i zbog toga želi dovesti što više svojih pomoćnika, što naravno zahtjeva i dodatne financije, na koje Hajduk nije odmah pristao. Pregovara se i dalje jer teško da će Silas doći sam. S njim bi u Split trebao doći barem jedan pomoćni trener, vjerojatno njegov dugogodišnji prijatelj i asistent Jose Pedro - tvrde portugalski novinari, koji su nam otkrili i jedan zanimljiv detalj:

- Dok je vodio Sporting, Silas nije smio istupati kao trener, niti davati instrukcije igračima s klupe zbog toga što nije imao odgovarajuću licencu. Kod nas su propisi jako strogi i samo licencirani treneri smiju voditi momčadi i davati s klupe instrukcije igračima tijekom utakmice. Silas je, naravno, bio glavni trener, ali je u zapisniku utakmica uvijek bio netko drugi. No prije dva mjeseca i taj je problem riješen, Silas je sredinom studenoga dobio Uefa Pro licencu i sada može normalno voditi momčad bilo gdje u svijetu.

Silasova igračka karijera puno je sadržajnija od one igračke, igrao je za među ostalima i za Elche, Maritimo, Belenenses, Wolverhampton i Leiriju, ima i tri nastupa za portugalsku reprezentaciju, a zanimljivo je kako ga je u Leiriji trenirao Jose Mourinho. Najveće ime koje je Silas pak vodio je zvijezda Manchester Uniteda Bruno Fernandes.