Branič Barcelone prošao bez kazne za divljački start, Tuchel u šoku: Kako nije crveni karton?

Engleska i Urugvaj odigrali su 1-1 u prijateljskoj utakmici punoj tenzija, a posebno je velike kontroverze izazvao pomalo divljački start Barceloninog Ronalda Arauja nakon kojeg nije dobio crveni karton. Engleski izbornik Thomas Tuchel ostao je začuđen što Araujo nije isključen.

- Je li trebao dobiti crveni karton? Apsolutno. Naravno. Nevjerojatna sreća. Kako VAR ovo nije provjerio? - čudio se Tuchel nakon utakmice.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Start Arauja podsjetio je na onaj Martina Taylora na Eduardu da Silvi nakon kojeg je tadašnji hrvatski reprezentativac ostao mjesecima izvan terena. Ovog puta Phil Foden je prošao neozlijeđen, ali ostaje čuđenje što je Araujo išao u takav start u prijateljskoj utakmici. Start Arauja pogledajte OVDJE

Engleska će iduću prijateljsku utakmicu odigrati protiv Japana 31. ožujka, a Urugvaj protiv Ažira istog dana. Podsjetimo, "tri lava" su na Svjetskom prvenstvu u skupini s Hrvatskom, Ganom i Panamom.