Branič Lillea: Savršena večer, a mogli smo Dinamu zabiti i još

Foto: Daniel Derajinski

Lille razbio Dinamo 4-0! Branič Perraud oduševljen: "Najbolja utakmica sezone!". Francuzi jure osminu finala Europske lige s napadačkim pristupom

Nogometni branič Romain Perraud, koji je u četvrtak navečer igrao za Lille u pobjedi od 4-0 nad Dinamom, rekao je da je to bila jedna od najboljih utakmica francuskog prvoligaša ove sezone.

- Da, to je bila jedna od naših najboljih predstava ove sezone. Bila je to također i utakmica u Rimu, a bilo je i nekoliko vrlo dobrih utakmica u francuskom prvenstvu. Mislim da dosljedno pružamo prilično dobre predstave - izjavio je 28-godišnji lijevi bek.

Lille je nakon pobjeda od 1-0 nad Romom i 2-1 nad norveškim Brannom došao i do trećeg trijumfa u Europskoj ligi.

- Nakon što smo izgubili od PAOK-a i Crvene zvezde bilo nam je važno vratiti se pobjedama. Zato smo bili usredotočeni protiv Dinama i u prvom i u drugom dijelu - rekao je novinarima nakon što je odigrao 78  minuta na stadionu Pierre-Mauroy.

LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026
LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026 | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

- Mogli smo možda čak završiti i s više zabijenih golova. Ali u svakom slučaju, s obzirom na 4-0 i netaknutu mrežu, bila je to savršena večer za nas - dodao je.

Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

- Ovo nam je, definitivno, bila najvažnija utakmica - napomenuo je Perraud.

- Svjesni toga pripremili smo se za nju na najbolji mogući način. Znali smo da moramo unijeti potreban intenzitet. Morali smo izaći i od prve minute preuzeti kontrolu, a to smo i učinili prilično dobro.

Perraud je rekao da pobjeda nad Dinamom daje momčadi poticaj uoči preostala tri kola u kojima očekuje plasman među osam najboljih u Europskoj ligi. Tako bi se direktno plasirala u osminu finala.

- Mislim da će i gol-razlika biti važna. I dalje želimo igrati napadački nogomet, pokušavati zabijati golove i uživati - zaključio je.

