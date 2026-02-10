Obavijesti

Sport

Komentari 7
JOŠ JEDNA U NIZU

VIDEO Jutta Leerdam se hvalila zlatnom medaljom. Nekoliko trenutaka kasnije se slomila

Piše HINA, Issa Kralj,
Čitanje članka: 5 min
VIDEO Jutta Leerdam se hvalila zlatnom medaljom. Nekoliko trenutaka kasnije se slomila
3
Foto: Yves Herman

"Htjela sam vam ovo pokazati jer ovo je nevjerojatno! Ja sam olimpijska pobjednica. Ovo je stvarno". Samo nekoliko trenutaka kasnije, njezina medalja je pukla

Admiral

Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) osvojila je olimpijsko zlato u utrci na 1000 metara, i to s novim olimpijskim rekordom. Dvostruka svjetska prvakinja postavila je novi olimpijski rekord s vremenom 1:12,31. čime je za gotovo cijelu sekundu srušila prethodni rekord. Leerdam je ovo prvo olimpijsko zlato, a Nizozemku je na tribinama bodrio i njezin zaručnik, youtuber i boksač Jake Paul

Speed Skating - Women's 1000m Speed Skating - Women's 1000m
75
Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Na zadnjim Olimpijskim igrama zlatna medalja joj je izmaknula pa se morala zadovoljiti srebrnom, no ovog puta bila je brža od sunarodnjakinje Femke Kok i braniteljice naslova Miho Takagi koja je osvojila brončanu medalju. 

RUŠI REKORDE Tko je Jutta Leerdam? Zovu je najljepšom sportašicom svijeta
Tko je Jutta Leerdam? Zovu je najljepšom sportašicom svijeta

Emotivna Jutta nije mogla suzdržati emocije nakon pobjede, a na svom Tiktok profilu podijelila je video u kojem ne može sakriti sreću. Oko vrata je držala zlatnu medalju i rekla "Htjela sam vam ovo pokazati jer ovo je nevjerojatno! Ja sam olimpijska pobjednica. Ovo je stvarno". Samo nekoliko trenutaka kasnije, njezina medalja je pukla. 

@juttaleerdam

I CAN’t BELIEVE IT!!! & SKATER AN OLYMPIC RECORD!!!

♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Ovo nije prvi slučaj da su se sportaši našli u ovoj situaciji. Američkoj skijašici Breezy Johnson također je pukla zlatna medalja, a ista sudbina zadesila je i njemačkog biatlonca Justusa Strelowa kojemu je medalja pala tijekom slavlja i slomila se. S ovim problemom suočila se i švedska skijašica trkačica Ebba Andersson. 

Potpuno smo svjesni situacije i vidjeli ste slike", rekao je glavni operativni direktor Igara u Milanu Cortini Andrea Francisi na konferenciji za novinare u ponedjeljak. "Istražujemo u čemu je točno problem.Posvetit ćemo maksimalnu pozornost medaljama... kako bi sve bilo savršeno jer je ovo jedna od najvažnijih stvari za sportaše.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati
LEGENDA SKIJANJA

Ivica Kostelić: Zrinki 'ne štima' oprema, a Zubčić je trebao ići drugim putem, ne specijalizirati

Ono što je problem malih nacija su rupe u generacijama. Ali od naših vremena postoji sustav, a on je na vrhunskoj razini. Bilo tko tko će isplivati gore imat će kvalitetan suport da ostvari dobre rezultate, rekao je Kostelić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026