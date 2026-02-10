VIDEO Jutta Leerdam se hvalila zlatnom medaljom. Nekoliko trenutaka kasnije se slomila

Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27) osvojila je olimpijsko zlato u utrci na 1000 metara, i to s novim olimpijskim rekordom. Dvostruka svjetska prvakinja postavila je novi olimpijski rekord s vremenom 1:12,31. čime je za gotovo cijelu sekundu srušila prethodni rekord. Leerdam je ovo prvo olimpijsko zlato, a Nizozemku je na tribinama bodrio i njezin zaručnik, youtuber i boksač Jake Paul.

Na zadnjim Olimpijskim igrama zlatna medalja joj je izmaknula pa se morala zadovoljiti srebrnom, no ovog puta bila je brža od sunarodnjakinje Femke Kok i braniteljice naslova Miho Takagi koja je osvojila brončanu medalju.

Emotivna Jutta nije mogla suzdržati emocije nakon pobjede, a na svom Tiktok profilu podijelila je video u kojem ne može sakriti sreću. Oko vrata je držala zlatnu medalju i rekla "Htjela sam vam ovo pokazati jer ovo je nevjerojatno! Ja sam olimpijska pobjednica. Ovo je stvarno". Samo nekoliko trenutaka kasnije, njezina medalja je pukla.

Ovo nije prvi slučaj da su se sportaši našli u ovoj situaciji. Američkoj skijašici Breezy Johnson također je pukla zlatna medalja, a ista sudbina zadesila je i njemačkog biatlonca Justusa Strelowa kojemu je medalja pala tijekom slavlja i slomila se. S ovim problemom suočila se i švedska skijašica trkačica Ebba Andersson.

Potpuno smo svjesni situacije i vidjeli ste slike", rekao je glavni operativni direktor Igara u Milanu Cortini Andrea Francisi na konferenciji za novinare u ponedjeljak. "Istražujemo u čemu je točno problem.Posvetit ćemo maksimalnu pozornost medaljama... kako bi sve bilo savršeno jer je ovo jedna od najvažnijih stvari za sportaše.