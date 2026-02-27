Branko Strupar izazvao euforiju među navijačima u Genku!

Deseci navijača Genka stajali su u četvrtak navečer u redu kako bi se fotografirali s bivšim hrvatskim napadačem Brankom Struparom, koji je od 1994. do 1999. igrao u tom rudarskom gradu na istoku Belgije.

Strupar, strijelac 101 pogotka u 170 utakmica, potpisovao je dresove, fotografije i suvenire uoči utakmice Genka i Dinama u Europskoj ligi.

- Bio je jedan od najvećih igrača iz mog djetinjstva - rekla je 41-godišnja Biesmans Gerky za Hinu, nakon što se fotografirala s bivšim golgeterom.

Obilazak Genkovog stadiona s Brankom Struparom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U „Fan zoni“, prostoru za navijače nasuprot stadiona, napomenula je da se „rado prisjeća“ Struparovih utakmica za Genk. Momčad trenutno zauzima skromno sedmo mjesto u belgijskom prvenstvu.

Matteo Cadani, 16-godišnji učenik, nije se bio rodio kada je nogometaš došao u flamanski grad iz zagrebačkog kluba Špansko.

- No, slušao sam o njemu. Moj otac kaže da je bio jedan od najboljih igrača Genka ikad - rekao je mladić u društvu prijatelja.

Strupar je pomogao Genku da uđe u prvu ligu, a onda ga je svojim pogocima 1998. odveo do naslova pobjednika Kupa, prvog u klupskoj povijesti. Genk je 1999. postao i prvak Belgije, a hrvatski napadač s 22 gola najbolji strijelac lige.

- Veliki napadač i gospodin - govori o njemu 61-godišnji navijač Danny Vandewinkel. Na fotografiranje je ponio Struparov dres s utakmice protiv njemačkog Duisburga, odigrane 1998. u Kupu pobjednika Kupova.

- Uvijek je bio ljubazan prema ljudima ovdje - napominje.

Zagreb: Bivši reprezentativac Belgije Branko Strupar | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Strupar, s osmijehom na licu, sat vremena se fotografirao s navijačima.

- Znate da sam ja iz Zagreba, ali srce mi je uvijek puno kada dođem u Genk - rekao je Hini dok su mnogi još uvijek čekali na fotografiju.

- Ovo je iskreno i meni iznenađenje. Svaki put kada dođem iznenadim se. To je neraskidiva ljubav - dodao je Strupar.

Premda živi u zagrebačkoj četvrti Prečko kaže da je Genk „njegov drugi dom“. Tijekom dana se družio i s Dinamovim navijačima, koji su ga srdačno pozdravljali. Lokalni stanovnici zaustavljali su ga na ulici, a u kafićima molili za fotografiju.

- Osjećam to veliko poštovanje - kaže Strupar. Zahvaljujući uspješnim nastupima u tom gradu s 50.000 stanovnika igrao je i za reprezentaciju Belgije.

Danas u dobi o 56 godina rekreativno igra nogomet, premda ima poteškoća sa srcem. Primao je individualne nagrade, ali i najljepšem sjećanju su mu kolektivni uspjesi.

- Prvi put u povijesti osvojili smo Kup, a godinu dana kasnije, kada su nam svi govorili da tonemo, osvojili smo i prvenstvo. To je bila fešta koja je trajala danima. Od tog dana poštovanje je ovakvo - rekao je.

Strupar je zatim igrao za engleski Derby County i zagrebački Dinamo.

U četvrtak su njegovi Genk i Dinamo odmjerili snage u neizvjesnoj i uzbudljivoj utakmici. Genk je izborio osminu finala Europske lige tijekom produžetka.

- Iskreno, tužan sam što je jedan morao ispasti - rekao je Strupar pa zaključio:

- Ali i sretan što jedan ide dalje.