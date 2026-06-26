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ODRIJEŠIT ĆE KESU

Brat ganskog predsjednika je motivirao igrače uoči Hrvatske: 'Dat ću vam puno bolji bonus'

Piše Ivan Kužela,
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Brat ganskog predsjednika je motivirao igrače uoči Hrvatske: 'Dat ću vam puno bolji bonus'
Foto: Piroschka Van De Wouw

Gana je pred okršaj s Hrvatskom dobila dodatni poticaj za dobar rezultat. Milijarder Ibrahim Mahama igračima je obećao privatni bonus za prolaz u osminu finala, uz već bogate državne premije

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Uoči odlučujuće utakmice za prolazak skupine Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske, reprezentacija Gane dobila je neočekivani financijski poticaj. Utjecajni ganski poduzetnik i filantrop Ibrahim Mahama, brat predsjednika države, posjetio je igrače u njihovom kampu u Rhode Islandu i obećao im izdašnu privatnu nagradu ako osiguraju plasman u osminu finala. Njegova ponuda dodatna je motivacija uz premije koje je vlada već osigurala.

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FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v United States FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia
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Foto: KIYOSHI MIO

Posjet delegacije i povratak nogometu

Mahama je stigao u kamp 'crnih zvijezda' kao dio vrlo visoke delegacije koju je predvodio ganski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Victor Smith. Pratili su ga i ministar sporta Kofi Adams te ministar vanjskih poslova Samuel Okudjeto Ablakwa. Obraćajući se igračima i stožeru, Mahama je priznao da je u potpunosti prestao pratiti nogomet nakon bolnog ispadanja Gane sa Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi. Otkrio je da ga je sin ponovno zainteresirao za nogomet i da je impresioniran onim što je vidio od sadašnje generacije i izbornika Carlosa Queiroza. Susret s ekipom, kako je rekao, probudio je u njemu sjećanja na slavne dane ganskog nogometa i potaknuo ga da se ponovno uključi.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Foto: Thomas Mukoya

Bonus bolji od onog koji daju porezni obveznici

Vrhunac njegova govora bilo je obećanje o posebnoj premiji, odvojenoj od državnih nagrada. Mahama je naglasio kako njegov novac ne podliježe birokratskim procedurama koje prate državne isplate.

​- Imam puno bolji bonus za vas od onoga koji daju porezni obveznici, jer oni moraju ići u parlament. Ja ne moram u parlament - poručio je Mahama igračima, što je izazvalo glasan pljesak svih prisutnih.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Foto: Piroschka Van De Wouw

Njegova izjava aludira na česte javne rasprave u Gani oko trošenja proračunskog novca na reprezentaciju, gdje svaku veću isplatu bonusa odobrava parlament. Obećavši osobno ulaganje, Mahama je poslao poruku da želi osigurati brzu i sigurnu nagradu za uspjeh, bez političkih prepreka.

Snažna financijska podrška reprezentaciji

Ovo obećanje nije prvi put da Mahama financijski podupire "crne zvijezde". Ranije ove godine, njegova je tvrtka donirala pet milijuna američkih dolara nacionalnoj kampanji za prikupljanje sredstava za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu. Njegova podrška nadopunjuje značajna sredstva koja je već izdvojila i vlada.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Ghana v Panama
Foto: Benoit Tessier

Vlada je nedavno odobrila isplatu više od 76 milijuna ganskih cedija (oko 5,9 milijuna eura) za troškove priprema, nastupa u grupnoj fazi i zaostale bonuse iz kvalifikacija. Gana u subotnju utakmicu protiv Hrvatske u Philadelphiji ulazi s četiri boda nakon pobjede protiv Paname 1-0 i remija 0-0 s Engleskom, a pobjeda ili remi joj garantiraju prolazak u nokaut fazu natjecanja.

*uz korištenje AI-ja

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