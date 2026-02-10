Obavijesti

KAKAV POTHVAT!

Brat i sestra pokorili olimpijski svijet i osvojili zlatnu medalju!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jennifer Lorenzini

Šveđani Isabella i Rasmus Wrana osvojili su zlatnu medalju u mješovitim parovima na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Natječu se u curlingu i u finalu su uspjeli poraziti američki duo

Brat i sestra Rasmus i Isabella Wrana su u neizvjesnom finalu porazili Amerikance Cory Thiesse i Koreyja Dropkina sa 6-5. Švedska je druga najuspješnija nacija u curlingu u povijesti Zimskih olimpijskih igara iza Kanade, ali nikada prije nije osvojila zlatnu medalju u mješovitim parovima.

Za 28-godišnju Isabellu to je prva olimpijska medalja, dok njezin tri godine stariji brat Rasmus ima i ekipno zlato iz Pekinga, te broncu iz Pyeongchanga. Broncu je osvojila domaća kombinacija Stefania Constantini i Amos Mosaner zahvaljujući 5-3 pobjedi protiv Britanaca Jennifer Dodds i Brucea Mouata.

Constantini i Mosader u Cortini su branili zlato osvojeno prije četiri godine u Pekingu, a na ovo su natjecanje stigli i kao aktualni svjetski prvaci, no njihov zlatni niz prekinut je u ponedjeljak kada su izgubili polufinale od SAD-a sa 9-8.

Curling - Mixed Doubles Gold Medal Game - Sweden vs United States of America
Foto: Issei Kato

S druge strane, Dodds i Mouat su tijekom natjecanja u skupini ostvarili najbolji omjer s osam pobjeda i jednim porazom, ali su u nokaut-fazi natjecanja izgubili u polufinalu od Švedske 9-3, a sada i u borbi za broncu od Italije. Ovim porazom Dodds i Mouat su druge ZOI zaredom okončali na četvrtom mjestu.

