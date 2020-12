Ameri\u010dka borkinja ro\u0111ena u Michiganu osvajala je zlatne medalje za SAD na Olimpijskim igrama 2012. i 2016., a o prelasku u MMA razmi\u0161lja ve\u0107 godinu dana pa je tako u jednom trenutku izazvala prvakinju UFC-a Amandu Nunes na dvije borbe. Naime, jedna se trebala odr\u017eati po boksa\u010dkim, a druga po MMA pravilima.\u00a0

<p><strong>Claressa Shield</strong> (25), ponajbolja 'pound for pound' boksačica svijeta, debitirat će u MMA sljedeće godine. Potpisala je višegodišnji ugovor s PFL promocijom, no ostaje i u boksu...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dugoočekivana borba</strong></p><p>Američka borkinja namjerava sljedeće godine ući u kavez najmanje dvaput nakon čega će se u potpunosti posvetiti novome sportu pošto je odlučila kako će još boksati iduće godine.</p><p>- Želim se testirati. Želim vidjeti mogu li biti svjetski prvak i u boksu i u MMA. To je nešto što želim pokušati. Ne kažem da je boks lagan, ali na vrhu svijeta sam već gotovo 14 godina - objasnila je razloge svog prelaska u MMA za <a href="https://www.espn.com/mma/story/_/id/30425148/olympic-gold-medalist-boxer-claressa-shields-signs-multi-year-deal-fight-mma" target="_blank">ESPN</a>.</p><p>Američka borkinja rođena u Michiganu osvajala je zlatne medalje za SAD na Olimpijskim igrama 2012. i 2016., a o prelasku u MMA razmišlja već godinu dana pa je tako u jednom trenutku izazvala prvakinju UFC-a Amandu Nunes na dvije borbe. Naime, jedna se trebala održati po boksačkim, a druga po MMA pravilima. </p><p>Do ovog trenutka Shields je prisustvovala nekoliko tečajeva jiu-jitsua i odradila sparinge s američkom olimpijskom hrvačicom Adelinom Gray. </p><p>- Mogu reći da nije toliko loše koliko sam očekivala - osvrnula se na svoje 'grappling' mogućnosti pa nastavila:</p><p>- Mislila sam da ću mrzit hrvanje. Mislila sam da ću, čim me uhvati za nogu, biti frustrirana i pokušati ju ugristi ili tako nešto, ali to se nije dogodilo. </p><p>PFL je odgodio cijelu sezonu 2020. zbog pandemije Covid-19, ali radi se na tome da se natjecanje nastavi u travnju u Las Vegasu. Pobjednica sezone 2019. Kayla Harrison, inače je bliska prijateljica sa Shields, ali ne bi im bio problem međusobno se potući. Harrison je, također, osvajačica zlatnih medalja s OI-a 2012. i 2016., ali u u džudu. U MMA-u ima savršen skor 8-0.</p><p>- Govorila sam MMA fanovima, nisam samo lajavica. Znam da su na to navikli. Sve što kažem da mogu, napravit ću najbolje moguće. Nisam izgubila borbu od svoje 17. godine. U amaterskoj karijeri imala sam 77 pobjeda i jedan poraz, a kao profesionalka 10-0.</p><p>- Ne dolazim u MMA da bih izgubila. Sljedeći put kad me vide u kavezu vidjet će kako mi mišići izlaze iz prokletog vrata - 'nabrijano' je zaključila Shields.</p><p>Claressu smo, podsjetimo, posljednji put u akciji gledali u siječnju kada je jednoglasnom odlukom sudaca svladala najbolju hrvatsku boksačicu Ivanu Habazin. Meč se trebao održati početkom listopada prošle godine, ali je odgođen nakon što je Claressin brat Artis Mack pretukao Ivanina trenera Bashira Alija. Dobio je godinu dana zatvora.</p><p>Shields (10-0) je u tom meču osvojila WBC i WBO titule u supervelter kategoriji te je tog dana sa svega 10 profesionalnih nastupa stigla do pojaseva u čak tri različite težinske kategorije. Uspjeh je to kojeg je ostvarila brže od ikoga u povijesti boksa. Prije nje rekorder je bio Ukrajinac Vasilij Lomačenko kojemu je za taj pothvat bilo potrebno 12 borbi. </p>