'Najbolja ikad' o Ivani Habazin: Pregazit ću je jer je premekana

Ivana Habazin (30) nakon svih događanja prije prvotno dogovorenog meča spremna je za napad na svjetske titule. Borba koja se trebala održati šestog listopada odgođena je nakon napada Amerikankinog brata na Ivaninog trenera Bashira (71) na službenom vaganju, a meč je odgođen.

No, čekanju je došao kraj, a Ivana bi u napad na titule trebala u noći s 10. na 11. siječnja u Atlantic Cityju. Claressa Shields (24) mlada je prvakinja, a američki je mediji prozivaju 'najboljom ikad'. No, moglo bi se dogoditi da ju slava preuzme jer u posljednje vrijeme sve više razmišlja o prelasku u UFC i potencijalnoj borbi protiv prvakinje Amande Nunes (31). No, prvakinja ističe da je spremna za Habazin.

- Uzbuđena sam zbog meča. Spremna sam početi 2020. nokautom. Prošle godine sam ozlijedila koljeno, borba je bila odgođena zbog incidenta na vaganju, ali sada smo u 2020., predvodimo prvu priredbu na Showtimeu ove godine, spremna sam početi godinu velikim praskom - započela je Shields pa rekla o protivnici:

- Ona je samo još jedna protivnica, nije ništa posebno. Možda se izborila kroz ranking za ovu priliku, ali naše vještine se ne mogu usporediti. Pregazit ću ju. Žao mi je, ali premekana je. Ne poštujem tu djevojku, premekana je. Jedino što mogu pohvaliti je njena brzina ruku, ali ne miče glavu. Moje vještine su jednostavno iznad svih u ženskom boksu

Pokušat će srušiti rekord Vasila Lomačenka (31) kao boksača koji je najbrže došao do tri titule u tri različite divizije u svom desetom profesionalnom meču.

- Lomačenko drži rekord s tri titule u 12 mečeva, meni će to uspjeti u 10 borbi, a još sam uz to i neporažena, i imam dva olimpijska zlata kao i on. Pišemo povijest, bit ću na toj vječnoj listi iznad Lomačenka, shvatit će ovaj naš sport ozbiljnije. Nisu sve žene hrabre poput mene, ali ima djevojaka koje dolaze i ne plaše se izazova. Veselim se ispisivanju povijesti i sljedećoj borbi jer je ovo predugo bio moj sljedeći meč.

Foto: Instagram

Prvakinja nije zadovoljna načinom na koji se hrvatska borkinja ponijela nakon incidenta te smatra da je Ivana bila pregruba u istupima.

- Ne poštujem ju zbog načina na koji se ponijela nakon incidenta. Počela je glumiti žrtvu, nazivala me nasilnikom, kao da sam ja imala išta s napadom. Nije se ponijela sportski, ne razumije da smo obje naporno radile za taj meč. Incident nije utjecao samo na nju. Rekla je da sam gangster, a nikada nisam bila u zatvoru. Zato mi se nije svidjela kao osoba, a kada mi se netko ne sviđa, još ih jače želim razbiti - zaključila je Shields.