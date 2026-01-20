Obavijesti

UŽAS U SRBIJI

Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav, okolnosti nisu poznate

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Antonio Ahel

Tragedija u obitelji Vidić. Brat slavnog nogometaša Nemanje Vidića pronađen mrtav, okolnosti nepoznate. Nemanja o bratu Dušanu nije puno govorio u javnosti

Admiral

Užasne vijesti dolaze iz Srbije. Brat proslavljenog nogometaša Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav, javlja srpski Telegraf. Nisu poznate okolnosti smrti Vidićevog brata o kojem Nemanja nije pričao u javnosti te se o njemu jako malo zna. Vijest su također prenijeli brojni srpski i regionalni mediji.

Nemanja Vidić, bivši nogometaš Manchester Uniteda, Crvene zvezde, Intera i Spartaka i proslavljeni reprezentativac Srbije nije se oglašavao povodom porodične tragedije.

Nemanja je o obitelji jako malo govorio, a nedavno je viđen kako u društvu Sir Alexa Fergusona prati derbi Manchester Uniteda i Manchester Cityja koji je njegov United dobio s 2-0. Sada ga je dočekala užasna vijest.

