Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav, okolnosti nisu poznate

Užasne vijesti dolaze iz Srbije. Brat proslavljenog nogometaša Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav, javlja srpski Telegraf. Nisu poznate okolnosti smrti Vidićevog brata o kojem Nemanja nije pričao u javnosti te se o njemu jako malo zna. Vijest su također prenijeli brojni srpski i regionalni mediji.

Nemanja Vidić, bivši nogometaš Manchester Uniteda, Crvene zvezde, Intera i Spartaka i proslavljeni reprezentativac Srbije nije se oglašavao povodom porodične tragedije.

Nemanja je o obitelji jako malo govorio, a nedavno je viđen kako u društvu Sir Alexa Fergusona prati derbi Manchester Uniteda i Manchester Cityja koji je njegov United dobio s 2-0. Sada ga je dočekala užasna vijest.