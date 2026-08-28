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MEDITERANSKE IGRE

BRAVO, ANA! Hrvatica osvojila zlato u finalu protiv Srpkinje

Piše HINA,
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BRAVO, ANA! Hrvatica osvojila zlato u finalu protiv Srpkinje
Zagreb: Judo Zagreb Grand Prix 2025., finale žene -57kg, Marica Perišić - Ana Viktorija Puljiz | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Puljiz je natjecanje započela sigurnom pobjedom protiv predstavnice Bosne i Hercegovine Andele Samardžić, dok je u polufinalu bila uspješnija od Kosovarke Flake Loxhe

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Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kilograma na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Puljiz je natjecanje započela sigurnom pobjedom protiv predstavnice Bosne i Hercegovine Andele Samardžić, dok je u polufinalu bila uspješnija od Kosovarke Flake Loxhe. U finalu je Puljiz nadjačala Srpkinju Maricu Perišić i tako otišla korak dalje na ovim MI u odnosnu na prije četiri godine kada je u Oranu bila srebrna u kategoriji do 52kg.

Puljiz je osvojila 26. medalju za Hrvatsku na ovim MI, a četvrto zlato.

Zagreb: Judo Zagreb Grand Prix 2025., dodjela medalja, žene -57kg
Zagreb: Judo Zagreb Grand Prix 2025., dodjela medalja, žene -57kg | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U petak su na džudaškom turniru nastupili i Dani Klačar u kategoriji do 66kg te Robert Klačar u kategoriji do 73kg, ali su ostali bez medalje.

Dani Klačar je ostvario dvije pobjede i dva poraza te je izgubio u borbi za broncu. U natjecanje je ušao pobjedom protiv Sirijca Mohamada Shahera Almasrea da bi u četvrtfinalu izgubio od Španjolca Adriana Nieta. Prvi suparnik u repesažu bio mu je Marokanac Abdurrahmane Boushita kojega je svladao, ali je u borbi za broncu izgubio od Francuza Alexisa Renauda.

Ronert Klačar je na startu svog nastupa svladao Sirijca Omara Al Shehara, no potom je izgubio od Marokanca Hassana Boukkalija,a u repesažu i od Kosovara Akila Gjakove.

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