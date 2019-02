Bravo, cure... ovaj, dečki! Oni su prvi 'navijači' Super Bowla

Super Bowl 53 u Atlanti svjedočit će povijesnom događaju. Naime, po prvi put u povijesti Super Bowla u timu popularnih cheerleadersica bit će i muškarci. Njih dvojica, točnije. Quinton Peron i Napoleon Jinnies vodit će navijanje svojih LA Ramsa, koji će igrati u finalu protiv New England Patriotsa.

Bit će prvi muški cheerleaderi u finalu nakon što su ove sezone postali prvi muški cheerleaderi u NFL-u općenito.

- Prvi muški cheerleader u NFL-u, prvi muški cheerleader koji će plesati na Super Bowlu. Ne mogu disati - napisao je Napoleon Jinnies na Twitteru.

2018 first male cheerleaders in the NFL 2019 first male cheerleaders dancing at the Super Bowl. I 👏🏽can’t👏🏽 breath👏🏽

Well Super Bowl Sunday is around the corner and while some will be cheering for the Pats and some for the Rams. I will be cheering for @NapoleonJinnies for making history!! pic.twitter.com/aFWsurQAYi