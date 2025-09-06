Bravo, cure! Podravka dobila Norvežanke u prvom kolu Lige prvakinja. Briljirala Pletikosić

Rukometašice Podravke 31-26 (15-11) pobjedom protiv norveške Sole otvorile su svoj nastup u skupini B ovosezonske Lige prvakinja.

Matea Pletikosić predvodila je Podravku sa 13 golova, Katarina Pandža je dodala šest, dok je Kristiane Knutsen zabila šest za Solu.

Hrvatske su prvakinje bile u zaostatku samo u početku utakmice, zadnje vodstvo Sole bilo je 5-4, ali sredinom prvog poluvremena Podravka serijom 6-2 preuzela kontrolu rezultata koju nije ispuštala do kraja.

Na poluvrijeme se otišlo sa 15-11 što je bila najveća prednost Podravke u prvom poluvremenu, da bi domaće igračice zabile gol i u prvom napadu drugog poluvremena s dvije igračice manje na terenu čime su zadržale pozitivan zamah.

U drugom kolu sljedeće nedjelje Podravka će gostovati kod slovenskog Krim Mercatora.