Bravo, dečki! Mlade 'barakude' izborile polufinale SP-a

Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva. Ono što ćemo, nadamo se, za nekoliko dana možda napisati i za "vatrene", sad možemo napisati za mlade hrvatske vaterpoliste, uzrasta do 18 godina. Mlade "barakude" su, naime, u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Maioru pobijedili Italiju 12-11 te zaslužili mjesto među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

U neizvjesnoj i prekršajima bogatoj utakmici (petorica Talijana tri isključenja, dvojica Hrvata), u kojoj je nekoliko puta i VAR morao presuđivati, sve je vodilo u smjeru odluke u završnici utakmice. Malo smo vodili mi, malo Talijani, a onda su došli oni trenuci "stani pani", koji talente pretvaraju u igrače. I naši su dečki pokazali klasu, nakon što su Talijani izjednačili na 11-11. I onda momak, kojeg uskoro vidimo i među "barakudama", odlučuje utakmicu. Jadranaš Duje Burazin 42 sekunde prije kraja zabija gol za pobjedu. Njegov treći, koliko je zabio i Nardo Dragaš.

Velika, sjajna pobjeda, ali koja još nije donijela ništa opipljivoga, materijalnoga. Već u petak od 20:30 Hrvatska će protiv Španjolske igrati za finale SP-a. Španjolci su u četvrtfinalu izbacili Srbiju (16-10).