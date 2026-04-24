Bravo, Dino! Prižmić pobijedio 6. tenisača svijeta na Mastersu

Dino Prižmić pobijedio je šestog igrača svijeta, Bena Sheltona sa 6-4, 6-7, 7-6 i plasirao se u treće kolo ATP Mastersa serije 1000 u Madridu! Hrvat je 87. na ATP ljestvici i ovo mu je najveća pobjeda u karijeri.

Shelton je prošlog tjedna osvojio turnir u Munchenu, a Prižmić mu nije dopustio nijednu "break" loptu na svom servisu. Nakon tijesnog drugog "tie-breaka" iskoristio je prvu meč-loptu i stigao do velike pobjede.

Prižmić je nastup na turniru u Madridu izborio kroz kvalifikacije - prvo je pobijedio Christophera O'Connella, a potom i Zsombora Pirosa, dok je u prvom kolu slavio protiv Mattea Berrettinija.

U trećem kolu igrat će protiv pobjednika iz meča Sebastiana Ofnera i Tomasa Martina Etcheverryja.