Senzacija u Singapuru! Emma Mečić ponovila srebro na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu! Ispred nje samo Australac Patterson. Mladi talent ne prestaje oduševljavati
Bravo, Emma! Mlada Hrvatica osvojila srebro na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu
Mlada hrvatska paraplivačica Emma Mečić (18) osvojila je srebrnu medalju na 400 m slobodno (S9) na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu u Singapuru ponovivši uspjeh s posljednjeg SP-a u Manchesteru 2023.
Mečić je prije dvije godina priredila senzaciju u Manchesteru osvojivši odličje sa svega 16 godina. Dvije godine kasnije ponovila je uspjeh i na SP-u u Singapuru.
U kvalifikacijama je imala najbolje vrijeme 4:45.40, ispred aktualne svjetske prvakinje Australke Lakeishe Patterson (4:48.15). U finalu je plivala još brže, postavivši svoj novi osobni rekord 4:42.55, no Australka Patterson je bila bolja, obranivši svjetsko zlato s rezultatom 4:39.40. Broncu je osvojila paraolimpijska pobjednica iz Pariza Mađarica Zsofija Konkoly s rezultatom 4:48.77.
- Ponosna sam na ovaj uspjeh, osobni rekord i srebrna medalja. Malo mi je žao što nisam osvojila zlato, ali i srebro je veliki uspjeh. Idemo dalje prvenstvo još nije gotovo - kazala je mlada hrvatska paraplivačica koja živi i trenira u Losoneu u švicarskom kantonu Ticino. U svojoj riznici uspjeha ima i europsko zlato na 400 m slobodno i broncu na 100 m leđno iz portugalskog Funchala 2024.
Trenira ju Luca Marin, proslavljeni talijanski plivač koji je osvajao medalje na svjetskim i europskim prvenstvima.
- +Jako sam zadovoljan, prije svega zbog stava koji je danas pokazala. Dala je sve od sebe, iako smo znali da neće biti lako, ali vrijedilo je pokušati. Nakon iskustva u Parizu bilo je važno poslati signal, prije svega samoj sebi, i mislim da je to uspjela. Sezona je bila duga i puna odricanja, a ovaj rezultat dokaz je njezine čvrstoće. S novim osobnim rekordom potvrdila je srebro od prije dvije godine što je znak da je Emma i dalje jedna od najboljih plivačica u svojoj disciplini - poručio je talijanski stručnjak.
Prva medalja nakon 15 godina
Prije Emminog manchesterskog i singapurskog srebra, posljednju medalju za hrvatsko žensko paraplivanje na svjetskim prvenstvima osvojila je Sanja Milojević koja je bila treća na 5 km na SP-u u Eindhovenu 2010. godine, dok je posljednje srebro osvojila Ana Sršen 1998. u Christchurchu na 100 prsno.
- Nakon razočarenja na paraolimpijskim igrama, Emma je na SP pokazala izvanredan napredak, samopuzdanje i psihičku snagu. U svega nekoliko sati uspjela je isplivati dvije izvanredne utrke, i bila je dominantna u finalu do okreta na 200 m što je posebno impresivno s obzirom da ima samo 18 godina i najmlađa je finalistica u disciplini koja zahtjeva zrelost. Druga srebrna medalju na SP, nakon Manchestera, te naslov europske prvakinja od lani, potvrđuju kako je u ovom trenutku najbolja europska paraplivačica koja pripada vrhu svjetskog paraplivanja - kazala je Ana Sršen čestitavši treneru Marinu te cijelom stručnom timu na velikoj medalji.
Druga hrvatska predstavnica Paula Novina (21) je nastupila u finalu utrke na 50 m slobodno (S8) osvojivši sedmo mjesto s rezultatom 33.00. Novina je u kvalifikacijama bila osma s vremenom 33.77, ali je u finalu popravila svoj rezultat.
Slavila je Ruskinja Viktorija Iščhiulova (31.30), druga je bila Kineskinja Hui Zhu (31.39), a treća Talijanka Francesca Palazzo (31.44).
Podsjetimo, prvog dana SP-a Dino Sinovčić (33) je osvojio srebrnu medalju na 100 metara leđno u disciplini S6 osvojivši odličje na četvrtom SP-u u nizu nakon dva zlata osvojena 2019. u Londonu i 2022. u portugalskom Funchalu na Madeiri, te srebra s posljednjeg SP-a u Manchesteru 2023.
- Nakon pet dana natjecanja imamo dvije medalje i još četiri finala i niz novih osobnih rekorda. Možemo biti prezadovoljni s rezultatima naših paraplivača. U preostala dva nastupa imamo još šest nastupa i nadamo se još pokojem odličnom plasman - naglasio je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić.
- Ovo je druga medalja za našu malu reprezentaciju, vjerovali smo u Emmu i ona je to opravdala. Ona je naša najperspektivnija naša plivačica i to je dokazala - dodao je izbornik Mirko Samardžić.
Hrvatski plivači su do sada na svjetskim paraplivačkim prvenstvima osvojili ukupno 21 medalju pri čemu četiri zlata, devet srebrnih i osam brončanih medalja.
