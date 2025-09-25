Bravo, Emma! Mlada Hrvatica osvojila srebro na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu

Mlada hrvatska paraplivačica Emma Mečić (18) osvojila je srebrnu medalju na 400 m slobodno (S9) na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu u Singapuru ponovivši uspjeh s posljednjeg SP-a u Manchesteru 2023.

Mečić je prije dvije godina priredila senzaciju u Manchesteru osvojivši odličje sa svega 16 godina. Dvije godine kasnije ponovila je uspjeh i na SP-u u Singapuru.

U kvalifikacijama je imala najbolje vrijeme 4:45.40, ispred aktualne svjetske prvakinje Australke Lakeishe Patterson (4:48.15). U finalu je plivala još brže, postavivši svoj novi osobni rekord 4:42.55, no Australka Patterson je bila bolja, obranivši svjetsko zlato s rezultatom 4:39.40. Broncu je osvojila paraolimpijska pobjednica iz Pariza Mađarica Zsofija Konkoly s rezultatom 4:48.77.

- Ponosna sam na ovaj uspjeh, osobni rekord i srebrna medalja. Malo mi je žao što nisam osvojila zlato, ali i srebro je veliki uspjeh. Idemo dalje prvenstvo još nije gotovo - kazala je mlada hrvatska paraplivačica koja živi i trenira u Losoneu u švicarskom kantonu Ticino. U svojoj riznici uspjeha ima i europsko zlato na 400 m slobodno i broncu na 100 m leđno iz portugalskog Funchala 2024.

Foto: hrvatski paraolimpijski odbor

Trenira ju Luca Marin, proslavljeni talijanski plivač koji je osvajao medalje na svjetskim i europskim prvenstvima.

- +Jako sam zadovoljan, prije svega zbog stava koji je danas pokazala. Dala je sve od sebe, iako smo znali da neće biti lako, ali vrijedilo je pokušati. Nakon iskustva u Parizu bilo je važno poslati signal, prije svega samoj sebi, i mislim da je to uspjela. Sezona je bila duga i puna odricanja, a ovaj rezultat dokaz je njezine čvrstoće. S novim osobnim rekordom potvrdila je srebro od prije dvije godine što je znak da je Emma i dalje jedna od najboljih plivačica u svojoj disciplini - poručio je talijanski stručnjak.

Prva medalja nakon 15 godina

Prije Emminog manchesterskog i singapurskog srebra, posljednju medalju za hrvatsko žensko paraplivanje na svjetskim prvenstvima osvojila je Sanja Milojević koja je bila treća na 5 km na SP-u u Eindhovenu 2010. godine, dok je posljednje srebro osvojila Ana Sršen 1998. u Christchurchu na 100 prsno.

- Nakon razočarenja na paraolimpijskim igrama, Emma je na SP pokazala izvanredan napredak, samopuzdanje i psihičku snagu. U svega nekoliko sati uspjela je isplivati dvije izvanredne utrke, i bila je dominantna u finalu do okreta na 200 m što je posebno impresivno s obzirom da ima samo 18 godina i najmlađa je finalistica u disciplini koja zahtjeva zrelost. Druga srebrna medalju na SP, nakon Manchestera, te naslov europske prvakinja od lani, potvrđuju kako je u ovom trenutku najbolja europska paraplivačica koja pripada vrhu svjetskog paraplivanja - kazala je Ana Sršen čestitavši treneru Marinu te cijelom stručnom timu na velikoj medalji.

Foto: hrvatski paraolimpijski odbor

Druga hrvatska predstavnica Paula Novina (21) je nastupila u finalu utrke na 50 m slobodno (S8) osvojivši sedmo mjesto s rezultatom 33.00. Novina je u kvalifikacijama bila osma s vremenom 33.77, ali je u finalu popravila svoj rezultat.

Slavila je Ruskinja Viktorija Iščhiulova (31.30), druga je bila Kineskinja Hui Zhu (31.39), a treća Talijanka Francesca Palazzo (31.44).

Podsjetimo, prvog dana SP-a Dino Sinovčić (33) je osvojio srebrnu medalju na 100 metara leđno u disciplini S6 osvojivši odličje na četvrtom SP-u u nizu nakon dva zlata osvojena 2019. u Londonu i 2022. u portugalskom Funchalu na Madeiri, te srebra s posljednjeg SP-a u Manchesteru 2023.

- Nakon pet dana natjecanja imamo dvije medalje i još četiri finala i niz novih osobnih rekorda. Možemo biti prezadovoljni s rezultatima naših paraplivača. U preostala dva nastupa imamo još šest nastupa i nadamo se još pokojem odličnom plasman - naglasio je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić.

- Ovo je druga medalja za našu malu reprezentaciju, vjerovali smo u Emmu i ona je to opravdala. Ona je naša najperspektivnija naša plivačica i to je dokazala - dodao je izbornik Mirko Samardžić.

Hrvatski plivači su do sada na svjetskim paraplivačkim prvenstvima osvojili ukupno 21 medalju pri čemu četiri zlata, devet srebrnih i osam brončanih medalja.