Bravo Jana i Roko, odavno me netko od naših atletičara nije iznenadio ovakvim rezultatima

Iskreno, nisam više u atletici koliko sam bio ranije dok je Blanka bila aktivna, tako da nisam do sada ni čuo za dvoje mladih višebojaca Janu Koščak (16) i Roka Farkaša (17), ali kad sam pročitao njihove rezultate nisam mogao vjerovati koliko je to dobro, pa to su svjetski vrijedni rezultati, kazao nam je naš proslavljeni desetobojac i trener Joško Vlašić.