Bravo kapetane! Modrić među kandidatima za igrača godine

Luka Modrić među deset je kandidata za osvajanje nagrade The Best koju dodjeljuje Fifa, objavila je svjetska nogometna organizacija na službenim stranicama. Najbolji veznjak svijeta ovo je u potpunosti zaslužio nakon sjajnih igara u dresu Real Madrida i Hrvatske. Ovo je treće izdanje ove nagrade, a prve dvije je osvojio Portugalac Cristiano Ronaldo...

#TheBest FIFA Men’s Player 2018 nominee | Luka Modric



Captained @HNS_CFF to @FIFAWorldCup Final where they finished runners-up, #WorldCup adidas Golden Ball winner, as well as @ChampionsLeague & #ClubWC winner with @realmadriden pic.twitter.com/sIbbRqOiLD