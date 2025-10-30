Obavijesti

Sport

Komentari 0
U PARAPLIVANJU

Bravo, Lucija! Hrvatica osvojila zlato na Europskom prvenstvu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Bravo, Lucija! Hrvatica osvojila zlato na Europskom prvenstvu
2
Foto: Sport 023

Lucija trenira sedam puta tjedno, po dva sata dnevno. Ogroman je to trud, ali sve odradi s voljom i osmijehom, otkrila je trenerica Danijela Kurtin u razgovoru za Radio Zadar

Lucija Mijolović osvojila je zlato na Europskom prvenstvu u paraplivanju! Nakon dvije osvojene bronce u portugalskoj Albufeiri, Lucija je stigla i do zlatne medalje i to u disciplini 50 metara prsno, prenosi portal Sport 023

- Ovo je njezina najbolja utrka dosad! Lucija je plivala izvanredno; smireno, koncentrirano i odlučno. Nakon četiri utrke izvukla je maksimum iz sebe i zasluženo osvojila zlato - rekla je trenerica Danijela Kurtin u razgovoru za Radio Zadar i dodala:

- Malo su me iznenadili ovakvi rezultati. Lucija je nevjerojatno predana i motivirana. Uvijek može bolje, ali mi smo više nego zadovoljni. 

Foto: Sport 023

Kurtin je opisala i kako izgleda jedan na Europskom prvenstvu. 

- Cijeli dan smo na bazenu - ujutro su kvalifikacije, popodne finala. Tempo je stvarno naporan i puno nam znači slobodan dan - kazala je i otkrila koliko Lucija naporno trenira. 

- Lucija trenira sedam puta tjedno, po dva sata dnevno. Ogroman je to trud, ali sve odradi s voljom i osmijehom. Ovo zlato nije samo medalja - to je potvrda da se rad, disciplina i ljubav prema plivanju uvijek isplate - zaključila je. 

Čestitke, Lucija! 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju
FOTO Fatalna Bosanka ljubila je Schumijeva sina, a sad je zavela najboljeg tenisača na svijetu
POTVRĐENA ROMANSA

FOTO Fatalna Bosanka ljubila je Schumijeva sina, a sad je zavela najboljeg tenisača na svijetu

Laila Hasanović okuplja stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a mnogi bruje o njenoj vezi s Jannikom Sinnerom. Bila je na Wimbledonu, a ranije jedna od rijetkih koja je vidjela Michaela Schumachera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025