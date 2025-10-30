Bravo, Lucija! Hrvatica osvojila zlato na Europskom prvenstvu

Lucija Mijolović osvojila je zlato na Europskom prvenstvu u paraplivanju! Nakon dvije osvojene bronce u portugalskoj Albufeiri, Lucija je stigla i do zlatne medalje i to u disciplini 50 metara prsno, prenosi portal Sport 023.

- Ovo je njezina najbolja utrka dosad! Lucija je plivala izvanredno; smireno, koncentrirano i odlučno. Nakon četiri utrke izvukla je maksimum iz sebe i zasluženo osvojila zlato - rekla je trenerica Danijela Kurtin u razgovoru za Radio Zadar i dodala:

- Malo su me iznenadili ovakvi rezultati. Lucija je nevjerojatno predana i motivirana. Uvijek može bolje, ali mi smo više nego zadovoljni.

Foto: Sport 023

Kurtin je opisala i kako izgleda jedan na Europskom prvenstvu.

- Cijeli dan smo na bazenu - ujutro su kvalifikacije, popodne finala. Tempo je stvarno naporan i puno nam znači slobodan dan - kazala je i otkrila koliko Lucija naporno trenira.

- Lucija trenira sedam puta tjedno, po dva sata dnevno. Ogroman je to trud, ali sve odradi s voljom i osmijehom. Ovo zlato nije samo medalja - to je potvrda da se rad, disciplina i ljubav prema plivanju uvijek isplate - zaključila je.

Čestitke, Lucija!